Astroloji, karakterimizi ve kişiliğimizi şekillendiren birçok unsurun yanı sıra, soyluluk oranımızı belirlemede de önemli bir rol oynar. Hepimiz belki de zaman zaman bir kraliyet soyuna ait olsaydık nasıl olurdu diye düşünmüşüzdür. İzlediğimiz dizi ve filmlerin etkisinden çıkmak kolay olmasa da kendimize bir kraliçe karakteriyle eşleştirip sanki kendimizi izliyormuş gibi hissedebiliriz.

Peki, burcuna göre yüzde kaç soylusun?

Haydiii!