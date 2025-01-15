Sen de hafiften bir psikopatlık seziyoruz. Ancak bu, senin tamamen suçlu olduğun anlamına gelmiyor. Kendi hayatını karmaşıklaştıran ve etrafındaki insanlarla başa çıkmakta zorlanan birisin. Hayatına giren insanlar, belki de farkında olmadan, senin üzerinde olumsuz bir etki bırakmışlar. Bu durum da zamanla psikolojini olumsuz yönde etkilemiş. Bu durum, senin bazen insanlara karşı biraz acımasız davranmana neden olabiliyor. Ancak bu, senin tamamen kötü bir insan olduğun anlamına gelmiyor. Belki de bu, sadece etrafındaki insanların seni anlamakta zorlandığının bir göstergesi. Bu durumda, belki de senin yapman gereken, kendini daha iyi ifade etmek ve etrafındakilere hislerini daha açık bir şekilde anlatmak olabilir. Bu sayede, belki de etrafındaki insanlar seni daha iyi anlayabilir ve sen de onlarla daha iyi bir ilişki kurabilirsin.