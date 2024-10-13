Kooperatif Marketlerinde Haftanın Yeni İndirimleri: 13-18 Ekim Tarım Kredi Aktüel Ürünler Kataloğu Listesi

Ekim ayında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yeni inirim katalogları yayınlanmaya devam ediyor. Bu kez indirimler 13 Ekim'den 18 Ekim'e kadar sürecek. Peki bu hafta Tarım Kredi Marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? İşte güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste...