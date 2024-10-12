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İndirim Günleri Başlıyor! 12 - 18 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 12 - 18 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.10.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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12 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 139 TL

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 139 TL
onedio.com

  • Karlıdağ Tuzlu Tereyağı 750 gr 259 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 199 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 119 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 129 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 47 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 gr 85 TL

  • Asperox Sarı / Mavi Güç Çeşitleri 1 Litre 75 TL

  • Persil Toz Deterjan 5,5 Kg 199 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pepsi Cola Gazlı İçecek 2,5 Litre 35 TL

Pepsi Cola Gazlı İçecek 2,5 Litre 35 TL
onedio.com

  • Fruko Gazoz 2,5 Litre 31 TL

  • Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 Litre 35 TL

  • Doritos Mısır Cipsi Çeşitleri 120 gr 27 TL

  • Ruffles Patates Cipsi 107 gr 27 TL

  • Çerezza Mısır Cipsi 180 gr 32 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Signal Diş Fırçası 1+1 59 TL

  • Signal Diş Macunu 2x75 ml 59 TL 

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 55 TL

Tazenin yıldızları

Tazenin yıldızları
onedio.com
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17 Ekim 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu Onedio'da!

Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv 17.999 TL

Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv 17.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 55' 4K Ultra HD Smart Led Tv 12.999 TL

  • Hi-Level 43' FHD WebOS 2.0 Led Tv 7.999 TL

  • Philips 40' Full HD Led Tv 10.999 TL

  • Hi-Level 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL

  • Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.250 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL
onedio.com

  • Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL

  • Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.399 TL

  • Sarex Toasty Izgara ve Tost Makinesi 1.399 TL

  • English Home Stand Mikseri 3.799 TL

  • English Home Inox Çay Makinesi 1.899 TL

  • English Home Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

  • Arzum Violet Epilasyon Aleti 599 TL

  • Sinbo Belçika Waffle Makinesi 699 TL

  • Hometech Çelik Kettle 399 TL

  • Aprilla Erkek Bakım Seti 499 TL

  • Pratik Basmalı El Rondosu 249 TL

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen Türk kahvesi makineleri de burada.

APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL

APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL
onedio.com
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Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 7.999 TL

Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 7.999 TL
onedio.com

  • Piranha Avuç Taşlama 649 TL

  • Piranha Sıcak Hava Tabancası 499 TL

  • Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.099 TL

  • Aprilla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 269 TL

  • Piranha Kablosuz Zımba ve Çivi Makinesi 699 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 649 TL

  • Piranha 110 Parça Hobi Seti 699 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

LAV Tokyo Saklama Kabı 85 TL

LAV Tokyo Saklama Kabı 85 TL
onedio.com

  • Kek Kalıbı / Fırın Tepsisi Çeşitleri 179 TL

  • Standlı Cam Baharatlık 379 TL

  • Standlı Baharatlık 8'li 379 TL

  • English Home Tava Seti 849 TL

  • Emaye Çaydanlık Takımı 649 TL

  • Emaye Saklama Kabı Seti 3'lü 449 TL

  • Emaye Sos Tavası 16 cm 199 TL

  • Emaye Pişir Sakla Tencere 18 cm 249 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Tek Kişilik Yorgan 329 TL

Tek Kişilik Yorgan 329 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Yorgan 399 TL

  • Silikon Yastık 99 TL

  • Sofra Bezi 45 TL

  • Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 249 TL

  • Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL

  • Pamuklu TV Battaniyesi 189 TL

  • Şemsiye 179 TL

  • Çöp Kovası 85 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

18 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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👇
onedio.com
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Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL

Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL
onedio.com
  • Çekme Karavan 229.000 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL
onedio.com

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

  • Kumtel İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990 TL

En çok tercih edilen kahve makinesi modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Maxfit X3 Koşu Bandı 5.999 TL

Maxfit X3 Koşu Bandı 5.999 TL
onedio.com

  • Maxfit X5 Mekik Sehpası 2.349 TL

  • Maxfit Spinbike 4.499 TL

Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL

Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL
onedio.com

  • Skyjet Bayberry 125 CC Motosiklet 52.975 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 329 TL

  • Mantar Lamba 195 TL

  • Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL

  • İbrik Mozaik Lamba 999 TL

  • Deveboyu İbrik Mozaik Lamba 629 TL 

  • Solar El Feneri 199 TL

İndirimde yer alan bluetooth kulaklık modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL
onedio.com

  • HP Gaming Laptop 26.950 TL

  • Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.495 TL

  • Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge 7.975 TL

  • İmex Akıllı Saat 850 TL

  • Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL

  • Pilli Baharat Öğütücü 259 TL

  • Şarjlı Kişisel Blender 479 TL

  • Arzum Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici 899 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

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MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL

MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL
onedio.com

  • MAXRT Boks Torbası 379 TL

  • Yoga Çemberi 41 cm 169 TL

  • Pilates Çemberi 309 TL

  • Pilates Bant Seti 3'lü 89 TL

  • Pilates Barı 149 TL

  • Pilates Yüzüğü 499 TL

  • Dynamic Pilates Topu 179 TL

  • Karın Egzersiz Tekerleği 119 TL

  • Elastik Esneme Bandı 109 TL

  • Dartboard Set 189 TL

  • Yoga/Pilates Minderi 339 TL

  • Thigh Master 99 TL

  • Koridor Barfiksi 249 TL

  • Şınav Barı 149 TL

  • Süngerli Paslanmaz El Yayı 2'li 54,50 TL

  • Atlama İpi 29 TL

  • Dambıl 1 Kg 74,50 TL

  • Dambıl 2x2 Kg 99 TL

  • Dambıl 5 Kg 169 TL

  • Relax Silindir Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Klasik Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Diamond Bardak Termos 500 ml 299 TL

  • Relax Brack Bardak Termos 500 ml 299 TL

  • Wide Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Prizma Bardak Termos 350 ml 259 TL

İndirim fırsatlarında yer alan spor ve outdoor ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL

LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL
onedio.com

  • LAV Rose Kapaklı Kavanoz 1050 cc 29,50 TL

  • LAV Rose Kapaklı Kavanoz 550 cc 19,50 TL

  • LAV Boyalı Meşrubat Bardağı 3'lü 129 TL

  • LAV Vega Büyük Kase 119 TL

  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50 TL

  • LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 720 cc 99 TL

  • LAV Misket Sunum Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Vega Kase 19,50 TL

  • LAV Sera Baharatlık 49 TL

  • LAV Valeria Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • LAV Kulplu Tekli Bardak 29 TL

  • LAV Servis Tabağı 32,50 TL

  • LAV 12 Parça Kahve Seti 299 TL

  • LAV 12 Parça Alya Çay Seti 199 TL

onedio.com

  • Bonera Emaye Sunum Tepsi·si 129 TL

  • Bonera Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 3'lü 499 TL

  • Bonera Emaye Tava/Sahan Seti 379 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 129 TL

  • Benante Çay Tabağı 6'lı 179 TL

  • Benante Büyük Salata Tabağı 89 TL

  • Bonera Tek Fiyat Çelik Ürünler 249 TL

  • Gold Uzun Tatlı Kaşığı 219 TL

  • Muffin Kek Kalıbı 12'li 179 TL

  • Alpina Fincan Seti 4'lü 199 TL

  • Kalpli· Çift Cidarlı Kupa 169 TL

  • Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 49 TL

  • Matara 730 ml 99 TL

  • Toz Alma Püskülü Çeşi·tleri 49 TL

  • Mutfak Fırçası 59 TL

  • Büyük Kare Saklama Kabı 3'lü 32,50 TL

  • Sıcak Su Torbası 69 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 59 TL

  • Süzgeç 69 TL

  • Bulaşıklık 79 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL
onedio.com

  • Softy Tek Kişilik Battaniye 389 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 255 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Kiğılı Gömlek 409 TL

  • Kiğılı Sweatshirt 409 TL

  • Erkek Sweatshirt 199 TL

  • Kadın Sweatshirt 189 TL

  • Kadın / Erkek Eşofman Alt  145 TL

  • Pijama Alt 129 TL

  • Erkek Kışlık Gömlek 199 TL

  • Kapı Önü Paspası 39,50 TL

  • Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 429 TL

  • Erkek Spor Çanta 175 TL

  • Kadın Spor Çanta 219 TL

  • Rubenis Şemsiye 149 TL

  • Kapı Altı Rüzgar Önleyici 34,50 TL

Binlerce giyim ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Oyun Çadırı 299 TL

Oyun Çadırı 299 TL
onedio.com

  • Canavar Kamyonlar 219 TL

  • Taşıyıcı ve Fırlatıcı Ejderha 479 TL

  • Konuşan Defne Bebek 389 TL

  • Cırt Cırtlı Matematik Kitabım 229 TL

Oyuncaklarda yer alan muhteşem indirimler burada.

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ŞOK 12 Ekim ile 19 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Şok'a Gelen Tekstil ve Oyuncak Ürünleri

Şok'a Gelen Tekstil ve Oyuncak Ürünleri
onedio.com

  • Slazenger Erkek Mont 699 TL, 

  • Kadın  Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 359 TL, 

  • Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL,

  • Kadın Eşofman Altı 299 TL,

  • Erkek Oduncu Gömlek 289 TL, 

  • Flanel Gömlek 259 TL, 

  • Erkek Pijama Takımı 299 TL, 

  • Kadın / Erkek Mikrosüet Tek Alt 179 TL,

  • Kadın Wellsoft Ev Patiği 54,95 TL,

  • Nerf Elite 2.0 ACE 119 TL, 

  • Enchantimals Karakterler ve Sevimli Arkadaşı 279 TL,

  • Spiderman / Captain America / Iron Man Hareketli Figür 349 TL, 

  • Frozen Lisanslı Puzzle 50 / 100 Parça 49,95 TL, 

  • 5'li Disney Lisanslı Balon Seti 29,95 TL,

  • Çıkartmalı Gölge Oyunu Kitap Çeşitleri 44,95 TL

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Yarış Aracı 499 TL,

  • Disney 100. Yıl Marvel Spiderverse Temalı Arabalar 119 TL, 

  • Hot Wheels Monster Truck Arabalar 69,95 TL,

  • Dikkat Aktivite Kitap Çeşitleri 39,95 TL, 

  • DC Mini Karakterler 49,95 TL, 

  • Çek - Bırak Arabalar 179 TL,

  • Disney Karlar Ülkesi Bebekler 399 TL

Büyük ekim indirimleri başladı

Avantajlı fiyat köşesi

Şok'a Gelen Ugg ve Helly Hansen Ayakkabı Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Ugg ve Helly Hansen Ayakkabı Modelleri ve Fiyatları
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