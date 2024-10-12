İndirim Günleri Başlıyor! 12 - 18 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 12 - 18 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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12 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 139 TL
Pepsi Cola Gazlı İçecek 2,5 Litre 35 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin yıldızları
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17 Ekim 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu Onedio'da!
Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv 17.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL
APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL
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Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 7.999 TL
LAV Tokyo Saklama Kabı 85 TL
Tek Kişilik Yorgan 329 TL
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18 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL
Maxfit X3 Koşu Bandı 5.999 TL
Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL
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MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL
LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL
Oyun Çadırı 299 TL
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ŞOK 12 Ekim ile 19 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Şok'a Gelen Tekstil ve Oyuncak Ürünleri
Şok'a Gelen Ugg ve Helly Hansen Ayakkabı Modelleri ve Fiyatları
Şok'a Gelen Beyaz Eşya Modelleri ve Fiyatları
Şok'a Gelen Avizeler ve Aydınlatma Ürünleri
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