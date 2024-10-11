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BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 18 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 18 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.10.2024 - 11:41

18 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL

Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL
  • Çekme Karavan 229.000 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

  • Kumtel İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990 TL

En çok tercih edilen kahve makinesi modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Maxfit X3 Koşu Bandı 5.999 TL

Maxfit X3 Koşu Bandı 5.999 TL

  • Maxfit X5 Mekik Sehpası 2.349 TL

  • Maxfit Spinbike 4.499 TL

Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL

Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL

  • Skyjet Bayberry 125 CC Motosiklet 52.975 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 329 TL

  • Mantar Lamba 195 TL

  • Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL

  • İbrik Mozaik Lamba 999 TL

  • Deveboyu İbrik Mozaik Lamba 629 TL 

  • Solar El Feneri 199 TL

İndirimde yer alan bluetooth kulaklık modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL

  • HP Gaming Laptop 26.950 TL

  • Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.495 TL

  • Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge 7.975 TL

  • İmex Akıllı Saat 850 TL

  • Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL

  • Pilli Baharat Öğütücü 259 TL

  • Şarjlı Kişisel Blender 479 TL

  • Arzum Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici 899 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL

MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL

  • MAXRT Boks Torbası 379 TL

  • Yoga Çemberi 41 cm 169 TL

  • Pilates Çemberi 309 TL

  • Pilates Bant Seti 3'lü 89 TL

  • Pilates Barı 149 TL

  • Pilates Yüzüğü 499 TL

  • Dynamic Pilates Topu 179 TL

  • Karın Egzersiz Tekerleği 119 TL

  • Elastik Esneme Bandı 109 TL

  • Dartboard Set 189 TL

  • Yoga/Pilates Minderi 339 TL

  • Thigh Master 99 TL

  • Koridor Barfiksi 249 TL

  • Şınav Barı 149 TL

  • Süngerli Paslanmaz El Yayı 2'li 54,50 TL

  • Atlama İpi 29 TL

  • Dambıl 1 Kg 74,50 TL

  • Dambıl 2x2 Kg 99 TL

  • Dambıl 5 Kg 169 TL

  • Relax Silindir Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Klasik Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Diamond Bardak Termos 500 ml 299 TL

  • Relax Brack Bardak Termos 500 ml 299 TL

  • Wide Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Prizma Bardak Termos 350 ml 259 TL

İndirim fırsatlarında yer alan spor ve outdoor ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL

LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL

  • LAV Rose Kapaklı Kavanoz 1050 cc 29,50 TL

  • LAV Rose Kapaklı Kavanoz 550 cc 19,50 TL

  • LAV Boyalı Meşrubat Bardağı 3'lü 129 TL

  • LAV Vega Büyük Kase 119 TL

  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50 TL

  • LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 720 cc 99 TL

  • LAV Misket Sunum Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Vega Kase 19,50 TL

  • LAV Sera Baharatlık 49 TL

  • LAV Valeria Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • LAV Kulplu Tekli Bardak 29 TL

  • LAV Servis Tabağı 32,50 TL

  • LAV 12 Parça Kahve Seti 299 TL

  • LAV 12 Parça Alya Çay Seti 199 TL

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  • Bonera Emaye Sunum Tepsi·si 129 TL

  • Bonera Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 3'lü 499 TL

  • Bonera Emaye Tava/Sahan Seti 379 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 129 TL

  • Benante Çay Tabağı 6'lı 179 TL

  • Benante Büyük Salata Tabağı 89 TL

  • Bonera Tek Fiyat Çelik Ürünler 249 TL

  • Gold Uzun Tatlı Kaşığı 219 TL

  • Muffin Kek Kalıbı 12'li 179 TL

  • Alpina Fincan Seti 4'lü 199 TL

  • Kalpli· Çift Cidarlı Kupa 169 TL

  • Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 49 TL

  • Matara 730 ml 99 TL

  • Toz Alma Püskülü Çeşi·tleri 49 TL

  • Mutfak Fırçası 59 TL

  • Büyük Kare Saklama Kabı 3'lü 32,50 TL

  • Sıcak Su Torbası 69 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 59 TL

  • Süzgeç 69 TL

  • Bulaşıklık 79 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

  • Softy Tek Kişilik Battaniye 389 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 255 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Kiğılı Gömlek 409 TL

  • Kiğılı Sweatshirt 409 TL

  • Erkek Sweatshirt 199 TL

  • Kadın Sweatshirt 189 TL

  • Kadın / Erkek Eşofman Alt  145 TL

  • Pijama Alt 129 TL

  • Erkek Kışlık Gömlek 199 TL

  • Kapı Önü Paspası 39,50 TL

  • Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 429 TL

  • Erkek Spor Çanta 175 TL

  • Kadın Spor Çanta 219 TL

  • Rubenis Şemsiye 149 TL

  • Kapı Altı Rüzgar Önleyici 34,50 TL

Binlerce giyim ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Oyun Çadırı 299 TL

Oyun Çadırı 299 TL

  • Canavar Kamyonlar 219 TL

  • Taşıyıcı ve Fırlatıcı Ejderha 479 TL

  • Konuşan Defne Bebek 389 TL

  • Cırt Cırtlı Matematik Kitabım 229 TL

Oyuncaklarda yer alan muhteşem indirimler burada.

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