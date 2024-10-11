BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 18 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 18 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
18 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL
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Maxfit X3 Koşu Bandı 5.999 TL
Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL
MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL
LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL
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Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL
Oyun Çadırı 299 TL
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