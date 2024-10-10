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ŞOK'a UGG Botlar Geliyor! 12 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a UGG Botlar Geliyor! 12 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
10.10.2024 - 15:26

ŞOK 12 Ekim ile 19 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 -19 Ekim 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a Gelen Tekstil ve Oyuncak Ürünleri

Şok'a Gelen Tekstil ve Oyuncak Ürünleri

  • Slazenger Erkek Mont 699 TL, 

  • Kadın  Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 359 TL, 

  • Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL,

  • Kadın Eşofman Altı 299 TL,

  • Erkek Oduncu Gömlek 289 TL, 

  • Flanel Gömlek 259 TL, 

  • Erkek Pijama Takımı 299 TL, 

  • Kadın / Erkek Mikrosüet Tek Alt 179 TL,

  • Kadın Wellsoft Ev Patiği 54,95 TL,

  • Nerf Elite 2.0 ACE 119 TL, 

  • Enchantimals Karakterler ve Sevimli Arkadaşı 279 TL,

  • Spiderman / Captain America / Iron Man Hareketli Figür 349 TL, 

  • Frozen Lisanslı Puzzle 50 / 100 Parça 49,95 TL, 

  • 5'li Disney Lisanslı Balon Seti 29,95 TL,

  • Çıkartmalı Gölge Oyunu Kitap Çeşitleri 44,95 TL

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Yarış Aracı 499 TL,

  • Disney 100. Yıl Marvel Spiderverse Temalı Arabalar 119 TL, 

  • Hot Wheels Monster Truck Arabalar 69,95 TL,

  • Dikkat Aktivite Kitap Çeşitleri 39,95 TL, 

  • DC Mini Karakterler 49,95 TL, 

  • Çek - Bırak Arabalar 179 TL,

  • Disney Karlar Ülkesi Bebekler 399 TL

Büyük ekim indirimleri başladı

Avantajlı fiyat köşesi

Şok'a Gelen Ugg ve Helly Hansen Ayakkabı Modelleri ve Fiyatları

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Şok'a Gelen Avizeler ve Aydınlatma Ürünleri

Şok'a Gelen Avizeler ve Aydınlatma Ürünleri
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