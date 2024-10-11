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12 - 18 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 12 - 18 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.10.2024 - 16:29

12 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 Ekim 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 139 TL

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 139 TL

  • Karlıdağ Tuzlu Tereyağı 750 gr 259 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 199 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 119 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 129 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 47 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 gr 85 TL

  • Asperox Sarı / Mavi Güç Çeşitleri 1 Litre 75 TL

  • Persil Toz Deterjan 5,5 Kg 199 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pepsi Cola Gazlı İçecek 2,5 Litre 35 TL

Pepsi Cola Gazlı İçecek 2,5 Litre 35 TL

  • Fruko Gazoz 2,5 Litre 31 TL

  • Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 Litre 35 TL

  • Doritos Mısır Cipsi Çeşitleri 120 gr 27 TL

  • Ruffles Patates Cipsi 107 gr 27 TL

  • Çerezza Mısır Cipsi 180 gr 32 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Signal Diş Fırçası 1+1 59 TL

  • Signal Diş Macunu 2x75 ml 59 TL 

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 55 TL

Tazenin yıldızları

Tazenin yıldızları

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