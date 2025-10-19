KKTC'de Tufan Erhürman'ın Seçilmesine Devlet Bahçeli'den İlk Tepki: "KKTC, Türkiye'ye Katılsın"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu tamamlandı. 218 bin 313 seçmen, ülke genelindeki 777 sandıkta oy kullandı. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erdi. İlk gelen sonuçlara göre, ana muhalefet partisi CTP’nin adayı Tufan Erhürman, elde edilen verilere göre oyların yüzde 62,76'sını bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.
Yeni Cumhurbaşkanı Erhürman olurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu sonuçlara tepki gösterdi.
Kuzey Kıbrıs'ta yeni dönem bugünkü seçim sonuçlarıyla birlikte başlıyor.
Devlet Bahçeli sonuçlara tepki gösterdi ve KKTC'ye çağrı yaptı.
Ya dedem torun tombalak sev artık yeter ya! Bizi mahvettin şimdi sırada KKTC de mi?! Sanane!
onlar da salakti var olan düzenlerini bozacakti
adamlar niye katılsın bizden iyi durumdalar