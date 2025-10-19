onedio
KKTC'de Tufan Erhürman'ın Seçilmesine Devlet Bahçeli'den İlk Tepki: "KKTC, Türkiye'ye Katılsın"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
19.10.2025 - 20:28

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu tamamlandı. 218 bin 313 seçmen, ülke genelindeki 777 sandıkta oy kullandı. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erdi. İlk gelen sonuçlara göre, ana muhalefet partisi CTP’nin adayı Tufan Erhürman, elde edilen verilere göre oyların yüzde 62,76'sını bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Yeni Cumhurbaşkanı Erhürman olurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu sonuçlara tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs'ta yeni dönem bugünkü seçim sonuçlarıyla birlikte başlıyor.

KKTC'de Ersin Tatar dönemi sona erdi ve yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu. 

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı da yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

Devlet Bahçeli sonuçlara tepki gösterdi ve KKTC'ye çağrı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi | Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, X hesabından Devlet Bahçeli'nin 'KKTC’de gerçekleştirilen seçimlerle ilgili görüşüdür' diyerek bir mesaj paylaştı. 

Mesajda yer alan ifadeler şu şekildeydi: 

'KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Narki

Ya dedem torun tombalak sev artık yeter ya! Bizi mahvettin şimdi sırada KKTC de mi?! Sanane!

Aykut

onlar da salakti var olan düzenlerini bozacakti

Gökhan Öktem

adamlar niye katılsın bizden iyi durumdalar