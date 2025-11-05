onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Başrolünden Çarpıntı'daki Krize TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Başrolünden Çarpıntı'daki Krize TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.11.2025 - 23:35

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

5 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Kızılcık Şerbeti'nden dört oyuncunun ayrılacağı kesinleşti.

1. Kızılcık Şerbeti'nden dört oyuncunun ayrılacağı kesinleşti.

Diziye yeni dahil olacak isimler de belli oldu. Yeni başroller açıklandı.

Detaylar:

2. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Çarpıntı dizisinde de kriz yaşandı.

2. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Çarpıntı dizisinde de kriz yaşandı.

Dizinin kadrosuna 'sürekli rol' olarak dahil olduğunu açıklayan oyuncu Mihriban Er, yaşadığı krizi anlattı. Er, diziden nasıl çıkarıldığını açıkladı.

Detaylar:

3. Merve Boluğur'dan Muhteşem Yüzyıl paylaşımı geldi.

3. Merve Boluğur'dan Muhteşem Yüzyıl paylaşımı geldi.

Nurbanu Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü oyuncu bir videoyla adeta diziye ışınlandı.

Detaylar:

4. "Pantene Altın Kelebek Ne Zaman?" sorusuna yanıt geldi!

4. "Pantene Altın Kelebek Ne Zaman?" sorusuna yanıt geldi!

Pantene Altın Kelebek'in bu yıl aralık ayında yapılamayacağı öğrenildi. Törenin 2026'da yapılması planlanıyor.

Detaylar:

5. Taşacak Bu Deniz yapımcısından iddialı bir proje geliyor.

5. Taşacak Bu Deniz yapımcısından iddialı bir proje geliyor.

Önceden “Fikriye” adıyla geliştirilen projenin yeni adı “Karakuyu” olarak belirlendi. Diziye kadrosuna dair detaylar henüz bilinmiyor.

Detaylar:

6. Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe, neden yeniden Karadeniz dizisi tercih ettiğini açıkladı.

6. Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe, neden yeniden Karadeniz dizisi tercih ettiğini açıkladı.

'Karadeniz’in benim bir parçam haline geldiğini hissediyorum. Konuşmayı öğrendiğim bir dil, aldığım bir nefes gibi. Taş evleri veya sert rüzgarları arasında büyümemiş olsam da içimde oraya ait bir parça hep vardı. Kameranın arkasında da öylesine özgün bir enerji var ki doğal olarak size de yansıyor. Belki de bu yüzden insanlar bana yakıştığını düşünüyor çünkü yabancı değilim.'

Detaylar:

7. Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağı iddiası ortalığı karıştırdı.

7. Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağı iddiası ortalığı karıştırdı.

Gazeteci Sina Koloğlu, dizinin final yapacağına dair iddiaları yanıtladı. Koloğlu, diziden 4 değil, 6 oyuncu ayrılacağı iddiasında bulundu.

Detaylar:

8. 4 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

8. 4 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Beş dizinin birden yayınlandığı salı günleri zirveyi hiçbir dizi göremiyordu. Ancak bu kez bir dizi zirveyi kaptı!

Detaylar:

9. Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'la ilgili bir iddia ortaya atıldı.

9. Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'la ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Karadeniz dizisindeki rolü kabul edilen Baysal'ın sezonun aşiret dizilerinden birinden teklif aldığı iddia edildi. Hayranları 'iyi ki gitmemiş' dedi.

Detaylar:

10. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah'a yeni partner geleceği haberi izleyiciyi kızdırdı.

10. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah'a yeni partner geleceği haberi izleyiciyi kızdırdı.

Yeni oyuncuların dahil olacağı dizide Özge Borak'ın Apo ile partner olacağı öğrenildi. Bu haber, izleyicinin tepkisine yol açtı.

Detaylar:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
