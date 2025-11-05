Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Başrolünden Çarpıntı'daki Krize TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

'Karadeniz’in benim bir parçam haline geldiğini hissediyorum. Konuşmayı öğrendiğim bir dil, aldığım bir nefes gibi. Taş evleri veya sert rüzgarları arasında büyümemiş olsam da içimde oraya ait bir parça hep vardı. Kameranın arkasında da öylesine özgün bir enerji var ki doğal olarak size de yansıyor. Belki de bu yüzden insanlar bana yakıştığını düşünüyor çünkü yabancı değilim.'