Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Başrolünden Çarpıntı'daki Krize TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Kızılcık Şerbeti'nden dört oyuncunun ayrılacağı kesinleşti.
2. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Çarpıntı dizisinde de kriz yaşandı.
3. Merve Boluğur'dan Muhteşem Yüzyıl paylaşımı geldi.
4. "Pantene Altın Kelebek Ne Zaman?" sorusuna yanıt geldi!
5. Taşacak Bu Deniz yapımcısından iddialı bir proje geliyor.
6. Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe, neden yeniden Karadeniz dizisi tercih ettiğini açıkladı.
7. Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağı iddiası ortalığı karıştırdı.
8. 4 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
9. Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'la ilgili bir iddia ortaya atıldı.
10. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah'a yeni partner geleceği haberi izleyiciyi kızdırdı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
