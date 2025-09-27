onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Çimen’in İlk Görüntülerinden Uzak Şehir Boran’ın Ölüm Detayına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Çimen’in İlk Görüntülerinden Uzak Şehir Boran’ın Ölüm Detayına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.09.2025 - 20:05

Bugün televizyon ve dizi gündemi yine hareketliydi. Gün boyunca paylaştığımız sıcak gelişmeleri kaçıranlar için öne çıkan tüm başlıkları tek bir içerikte topladık. 27 Eylül Cumartesi günü ekranlarda konuşulan olaylar ve şaşırtan haberler için gelin birlikte göz atalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çimen’e hayat veren Selin Türkmen’in Instagram hikayesiyle ilk kare geldi ve beğenileri topladı. 👇

Çimen’e hayat veren Selin Türkmen’in Instagram hikayesiyle ilk kare geldi ve beğenileri topladı. 👇

3. sezon kadroda yer almayan Çimen karakterinin geri dönüşü hayranları sevindirmiş durumda. Bakalım kendisi Erasmus’tan nasıl bir dönüş yapacak? Merakla bekliyoruz!

Detaylar için 👇

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı diziye bir oyuncu daha katıldı.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı diziye bir oyuncu daha katıldı.

Doğaç Yıldız, Cemre Baysel’in hayat verdiği Zeynep karakterinin abisi olarak kadroda yer alacak. Lise mezunu olan Mustafa adlı karakter kariyerinde ve hayatında bir türlü düzen sağlayamayan biri olarak karşımıza çıkacak.

Detaylar için 👇

Alp Korkmaz'ın sezonlar sonra Arka Sokaklar'a geri dönmesi seyircide zaten muazzam bir beklenti yaratmıştı.

Alp Korkmaz'ın sezonlar sonra Arka Sokaklar'a geri dönmesi seyircide zaten muazzam bir beklenti yaratmıştı.

Ali karakteriyle uzun yıllar dizide yer alan Korkmaz'ın nasıl bir hikayeyle kadroya dahil olacağı merak edilirken Ali'yi hiç de beklemediğimiz bir halde gördük. Dizinin kötü adamı Cevher Şanlı'yla izlediğimiz Ali, Hüsnü Çoban'ı gözünü kırpmadan vurdu. Hüsnü'nün ölüm kalım savaşı verdiği bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.

Detaylar için 👇

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

Detaylar için 👇

Biz Boran ha öldü ha ölecek derken Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında ufak bir ipucu verilmiş olabileceğini fark ettik.

Biz Boran ha öldü ha ölecek derken Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında ufak bir ipucu verilmiş olabileceğini fark ettik.

Alya'nın Boran'ı gördüğü son fragmanda Boran'ın kalp atışlarını gösteren ekrandaki düz çizgiler dikkatlerden kaçmadı. Kalp atış detayı sosyal medyada gündem olurken seyirci, Boran'ın ölmüş olabileceğini ve Alya'nın onu son kez görmeye geldiğini düşündü. Tabii bir diğer ihtimal de çekim hatasının fragmanda verilmiş olabileceği!

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'in 25 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Çağatay ve Mehmet Şef arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı.

MasterChef'in 25 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Çağatay ve Mehmet Şef arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı.

Mehmet Şef, Çağatay hakkında şu sözleri söyleyip yarışmacıyı affetti.

'Şimdi öncelikle dün olan olayı sen de biliyorsun bir dolmuşluğu var. Birçok defa uyarılarımız var. Benim patlama nedenim dünle alakalı değil. İkincisi yaptığın olaya gelince, bir usta olarak ben kırıldım. Bizim sizlerle bir usta çırak ilişkimiz var. Benim iş tutuşum sert, bunu herkes bilir.

Hayatım boyunca da genç insanları kaybetmemek için uğraştım ama attığım fırçaların da haddi hesabı yok' diyen Yalçınkaya, Beni değiştiremezsin, bizim buradaki uyarılarımızın sebebi iş, şahsi değil. Affetmeye gelince senin gibi genç bir adamın hayallerini ben burada yarı yolda bırakmak istemem. Asla. Sen bu yarışmaya gelmişsin, belirli hedefler koymuşsun. Böyle genç bir adamın hedeflerine ben neden ket koyayım? Ben affederim. Sen genç bir adamsın, bir hata yaptın. Bu hatanın karşısında da özür diliyorsan yapacak bir şeyimiz yok.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın