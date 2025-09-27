Kızılcık Şerbeti Çimen’in İlk Görüntülerinden Uzak Şehir Boran’ın Ölüm Detayına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çimen’e hayat veren Selin Türkmen’in Instagram hikayesiyle ilk kare geldi ve beğenileri topladı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı diziye bir oyuncu daha katıldı.
Alp Korkmaz'ın sezonlar sonra Arka Sokaklar'a geri dönmesi seyircide zaten muazzam bir beklenti yaratmıştı.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Biz Boran ha öldü ha ölecek derken Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında ufak bir ipucu verilmiş olabileceğini fark ettik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'in 25 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Çağatay ve Mehmet Şef arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın