Kışın Saç Kırılmalarını Önlemek İçin Ne Yapmalısın?

13.12.2025 - 15:01

Havalar soğudu, bereler dolaptan çıktı... Biz üşümeyelim derken saçlarımız kuruluktan, elektriklenmekten ve o hain kırıklardan nasibini alıyor ne yazık ki. Peki, sen bu kış saçlarına hak ettiği değeri veriyor musun? Gel, bakım alışkanlıklarını masaya yatıralım ve saçlarının bu kışı sağ salim atlatması için sana özel tavsiyelerde bulunalım.

 Hazırsan başlıyoruz👇

1. İlk sorumuzla başlayalım! Şu anki saç boyunu seçmeni istiyoruz!

2. Saçlarını çok sıkı (at kuyruğu, topuz) topluyor musun?

3. Duştan çıkınca saçlarını kurutma ritüelin nasıl?

4. Saçlarını ne sıklıkla ısıyla şekillendiriyorsun?

5. Nasıl saçların var?

6. Saçlarını ıslakken hırşır hırşır tarıyor musun?

7. Saç kırıklarını ne zaman aldırıyorsun?

8. Son olarak, saçlarının yapısı ne?

Nem maskesi yapmalısın!

Eyvah eyvah! Senin saçların şu an 'Beni kurtarın!' diye sessiz çığlıklar atıyor. Muhtemelen kaynar sularla yıkanıyor, nemli saçla soğuğa çıkıyor ve o saç bakım yağlarını sadece raflarda izliyorsun. Kışın kuruyan hava zaten saçın nemini çalarken, sen de üzerine tuz biber ekiyorsun. Acilen kendine gelmelisin! İlk iş olarak duş suyunu ılıt, o sert havluları bırak ve haftada en az bir gün yoğun nem maskesi yap. Saçların sana küsmek üzere, gönlünü almazsan bahara pişmanlıklarla girersin, bizden söylemesi!

Saç serumu kullanmalısın!

Sen aslında ne yapman gerektiğini biliyorsun ama biraz üşengeçlik, biraz da 'bir kereden bir şey olmaz' mantığı seni yakıyor. Bazen maske yapıyorsun, bazen kaynar suyla yıkayıp geçiyorsun. Saçların bu tutarsızlıktan yorulmuş durumda. Kırılmalar başlamış ama henüz geri dönüşü olmayan yolda değilsin. Çantana hemen bir saç serumu at, atkını takarken saçlarını içine sakla ve su içmeyi sakın ihmal etme. Ufak dokunuşlarla saçlarını kışın o sert ayazından koruyabilirsin.

Yastık kılıfını satene çevirmelisin.

Tebrikler! Sen saç bakımının temel kurallarını çözmüşsün. Muhtemelen ısı koruyucunu eksik etmiyor, saçlarını nazikçe kurutuyorsun. Saçların genel olarak sağlıklı görünüyor ama o inatçı kış kuruluğu yine de uçlarda kendini belli edebilir. Senin yapman gereken şey 'korumayı' artırmak. Yastık kılıfını satene çevirmek veya bere takarken saç uçlarını koruyacak modeller denemek gibi ince ayarlar yapmalısın. Bu disiplini bozmazsan kışı hasarsız atlatırsın, aynen devam!

Rutinine devam etmelisin!

Vay vay vay! Karşımızda bu işin kitabını yazmış biri var. Sen sadece bakım yapmıyor, saçlarına adeta bir bebek gibi davranıyorsun. mikrofiber saç havluları, doğru su sıcaklığı, düzenli kırık aldırma... Senin saçların kışın bile ışıl ışıl parlıyordur eminiz. Etrafındakiler 'Bu soğukta saçın nasıl böyle canlı kalıyor?' diye soruyorsa şaşırma. Tek tavsiyemiz, bu harika rutini beslenmeyle desteklemeye devam etmen. Sen bu kışın kazananısın, saçlarını savur!

