Kışın Saç Kırılmalarını Önlemek İçin Ne Yapmalısın?

Eyvah eyvah! Senin saçların şu an 'Beni kurtarın!' diye sessiz çığlıklar atıyor. Muhtemelen kaynar sularla yıkanıyor, nemli saçla soğuğa çıkıyor ve o saç bakım yağlarını sadece raflarda izliyorsun. Kışın kuruyan hava zaten saçın nemini çalarken, sen de üzerine tuz biber ekiyorsun. Acilen kendine gelmelisin! İlk iş olarak duş suyunu ılıt, o sert havluları bırak ve haftada en az bir gün yoğun nem maskesi yap. Saçların sana küsmek üzere, gönlünü almazsan bahara pişmanlıklarla girersin, bizden söylemesi!