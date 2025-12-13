Kışın Saç Kırılmalarını Önlemek İçin Ne Yapmalısın?
Havalar soğudu, bereler dolaptan çıktı... Biz üşümeyelim derken saçlarımız kuruluktan, elektriklenmekten ve o hain kırıklardan nasibini alıyor ne yazık ki. Peki, sen bu kış saçlarına hak ettiği değeri veriyor musun? Gel, bakım alışkanlıklarını masaya yatıralım ve saçlarının bu kışı sağ salim atlatması için sana özel tavsiyelerde bulunalım.
Hazırsan başlıyoruz👇
1. İlk sorumuzla başlayalım! Şu anki saç boyunu seçmeni istiyoruz!
2. Saçlarını çok sıkı (at kuyruğu, topuz) topluyor musun?
3. Duştan çıkınca saçlarını kurutma ritüelin nasıl?
4. Saçlarını ne sıklıkla ısıyla şekillendiriyorsun?
5. Nasıl saçların var?
6. Saçlarını ıslakken hırşır hırşır tarıyor musun?
7. Saç kırıklarını ne zaman aldırıyorsun?
8. Son olarak, saçlarının yapısı ne?
Nem maskesi yapmalısın!
Saç serumu kullanmalısın!
Yastık kılıfını satene çevirmelisin.
Rutinine devam etmelisin!
