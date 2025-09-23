Kişilik Testi: Ne Kadar Yorgunsun?
Kimi zaman sadece bedenimiz değil, ruhumuz da yorgun olur. Peki senin yorgunluk seviyen ne durumda? Günlük yaşamındaki alışkanlıkların, hislerin ve bakış açın aslında ne kadar yorgun olduğunu gösteriyor olabilir. Bu testle kendine dürüstçe bakmaya hazır mısın?
Hadi teste!
1. Sabah alarm çaldığında ilk tepkin ne oluyor?
2. Gün içinde kahve/çay tüketim sıklığın nedir?
3. Gün ortasında enerji seviyeni nasıl tarif edersin?
4. Tatil gününü nasıl geçirirsin?
5. Arkadaşlarını sık sık eker misin?
6. İş/okul sonrası eve geldiğinde ilk yaptığın şey nedir?
7. Uyku düzenin nasıldır?
8. Seni en çok ne tüketir?
9. Bir problem çıktığında nasıl tepki verirsin?
10. Kendini motive etme şeklin nedir?
Sen hiç yorgun değilsin!
Sen biraz yorgunsun!
Sen çok yorgunsun!
Sen yorgunluktan ölüyorsun!
