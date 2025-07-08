Kişilik Testi: Deniz mi Havuz mu?

Yaz geldi, seçim zamanı! Ama bu sadece bir tatil tercihi değil… Karakterinin ipuçları burada gizli. Denizin özgürlüğünü mü seversin, yoksa havuzun düzenini mi? Dalgalara mı karışırsın, yoksa sınırları mı tercih edersin?

Bu test, yaz tatili tercihinden yola çıkarak senin kişilik özelliklerini analiz ediyor!