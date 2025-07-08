Kişilik Testi: Deniz mi Havuz mu?
Yaz geldi, seçim zamanı! Ama bu sadece bir tatil tercihi değil… Karakterinin ipuçları burada gizli. Denizin özgürlüğünü mü seversin, yoksa havuzun düzenini mi? Dalgalara mı karışırsın, yoksa sınırları mı tercih edersin?
Bu test, yaz tatili tercihinden yola çıkarak senin kişilik özelliklerini analiz ediyor!
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Sen hangisini tercih edersin?
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Derin, özgür ruhlu ve keşfetmeye çok meraklısın.
Düzenli, sakin ve kontrollüsün.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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