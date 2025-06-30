Bu Test Sana Bilinçaltında Ne Sakladığını Söylüyor!
Günlük hayatın koşuşturmasında çoğu zaman fark etmesek de, zihnimizin derinliklerinde sakladığımız düşünceler, duygular ve arzular davranışlarımızı şekillendiriyor. Bilinçaltımız, geçmiş deneyimlerin, bastırılmış hislerin ve farkında bile olmadığımız inançların saklandığı gizemli bir alan...
Peki sen, zihninin derinliklerinde neler gizliyorsun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah uyanır uyanmaz aklına ilk ne gelir?
4. Aşağıdaki renklerden hangisini kendine daha yakın hissediyorsun?
5. Kendini en huzurlu nerede hissedersin?
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6. Rüyanda en çok hangisini görürsün?
7. Bir sır saklaman gerekse, bunu kimseye söylemeden durabilir misin?
8. En çok hangi durum seni zorlar?
9. Hayatının en derin duygusu nedir?
10. Son olarak her ortamda kendin olabiliyor musun?
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Bilinçaltında kaçış arzusunu saklıyorsun!
Bilinçaltında öfke ve güç saklıyorsun!
Bilinçaltında kontrol takıntını saklıyorsun!
Bilinçaltında gerçek seni saklıyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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