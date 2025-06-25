İnsanlar Seni Gördüğünde Unutamıyor mu?
Bazı insanlar bir ortama girdiğinde başlar dönüyor, gözler ona kilitleniyor... Ve evet, çıktığında da akılda kalıyor! Peki ya sen? İnsanlar seni gördüğünde seni unutamıyor mu, yoksa birkaç dakika sonra ismini bile hatırlamıyorlar mı?
Bu test, enerjinin, tarzının ve etkileyiciliğinin insanlar üzerindeki izini ortaya çıkaracak.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde genelde…
4. İnsanların sana ilk söylediği şey genellikle…
5. Kıyafet tarzını nasıl tanımlarsın?
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6. Sosyal medya senin için…
7. En çok hangi konuda övgü alırsın?
8. Son olarak yeni tanıştığın biriyle konuşurken…
Seni kimse unutamıyor!
Bir göz kamaştırıcı ışık olmanın yerine, huzur veren bir mum ışığı gibi parlamayı tercih eden birisin sen.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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