İnsanlar Seni Gördüğünde Unutamıyor mu?

Bir göz kamaştırıcı ışık olmanın yerine, huzur veren bir mum ışığı gibi parlamayı tercih eden birisin sen. Gürültüsüz, patırtısız, kendi dünyanda, kendi halinde yaşamayı seviyorsun. Bu, birçok insanın anlamakta zorlandığı bir durum olabilir; ancak bu senin kötü olduğun anlamına gelmiyor. Aksine, bu durum seni eşsiz ve özel kılıyor. İlk izlenimlerde belki de çok fazla dikkat çekmiyorsun. Belki de bu yüzden insanlar seni ilk anda tam anlamıyla kavrayamıyor. Ancak seninle vakit geçirdikçe, seninle sohbet ettikçe, seni tanıdıkça, senin ne kadar değerli bir insan olduğunu anlıyorlar. İlk bakışta fark edilmek belki de senin için öncelikli değil, çünkü senin gücün sessiz ve derin. Sessizliğin, aslında birçok insanın göz ardı ettiği bir güç. Ancak sen, bu sessiz gücünü kullanarak etrafındakilere derin bir iz bırakıyorsun. Sözlerin belki de çok fazla duyulmuyor, ancak etkisi uzun süre kalıcı oluyor. İşte bu yüzden sen, sessiz ama derinden hissedilen bir güçsün.