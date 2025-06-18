5 Yıl Sonra Hayatında O Olacak mı?
Zaman hızla akıp giderken, bazı insanlar kalbimizde derin izler bırakır. Belki şu an hayatında olan biri, belki de bir zamanlar çok yakındığın ama artık uzaklaştığın biri… Peki, beş yıl sonra o kişi hâlâ hayatında olacak mı? Aynı yolda mı yürüyeceksiniz, yoksa yollarınız çoktan ayrılmış mı olacak? Bu test, duygularını, bağlılığını ve geleceğe dair hislerini anlamana yardımcı olacak. Cevapların seni, o özel kişinin beş yıl sonraki yerini keşfetmeye bir adım daha yaklaştıracak. Hazırsan, geleceğe kısa bir yolculuk yapalım…
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onu düşündüğünde aklına ilk ne geliyor?
4. Sana bir mesaj atsa ne yaparsın?
5. Onunla ortak hayalleriniz var mıydı?
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6. Şu anda biriyle beraber mi?
7. Arkadaşların onun hakkında ne düşünüyor?
8. Onun hayatında olması sana bir şeyler katıyor mu?
9. Onunla karşılaşsan ne yaparsın?
10. Son olarak hayatı akışına bırakan biri misin?
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O, 5 yıl sonra da hayatında olacak!
O, geçmişte kaldı!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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