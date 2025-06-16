Burcuna Göre Sen Hangi Kraliçesin?
Her burcun içinde saklı bir güç, bir hikaye ve bir kraliçe var! Peki ya sen? Hangi kraliçe ruhunu yansıtıyor? Asaletinle, karizmanla ya da gizemli duruşunla hangi tahtta oturmayı hak ediyorsun? Bu test, burcunun gücünü ve karakterini en iyi yansıtan kraliçeyi keşfetmene yardımcı olacak. Kendi içindeki kraliçeyi tanımaya hazır mısın? Taht seni bekliyor!
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Boudica
Marie Antoinette
Kraliçe Elizabeth I
Kraliçe Victoria
Kleopatra
Kraliçe Isabella (Kastilyalı Isabella)
Josephine Bonaparte
I. Katerina (Rusya)
Zenobia
Theodora (Bizans İmparatoriçesi)
Kraliçe Christina (İsveç)
Kraliçe Nefertiti
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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