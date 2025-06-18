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Sen Hangi Yaşta Takılı Kaldın?

Sen Hangi Yaşta Takılı Kaldın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
18.06.2025 - 14:04

Hayat hızla akıyor ama bazen ruhumuz, hayallerimiz ya da davranışlarımız bir yaşta takılıp kalıyor. Gençlik enerjisiyle dolu musun, yoksa daha olgun ve sakin bir ruh mu taşıyorsun? Belki de hala o çocukluk yıllarının saf heyecanı içindesin!

Bu test, senin hangi yaşta ruhen takılı kaldığını keşfetmene yardımcı olacak. Hazır ol, çünkü cevapların seni kendi iç dünyana götürecek ve belki de yılların önünde gizli kalmış o yaşını ortaya çıkaracak.

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Hafta sonu planın nedir?

3. Hafta sonu planın nedir?

4. Favori çizgi filmin hangisiydi?

5. Yemek tercihin hangisi olurdu?

5. Yemek tercihin hangisi olurdu?
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6. Tatil deyince aklına ne geliyor?

6. Tatil deyince aklına ne geliyor?

7. Birini beğenince ne yaparsın?

7. Birini beğenince ne yaparsın?

8. Son olarak teknolojiyle aran nasıl?

8. Son olarak teknolojiyle aran nasıl?

0-6 Yaş

Oyuncaklara hala ilgiyle bakıyorsun, bir peluş ayı gördüğünde gözlerin parlıyor. Çizgi filmler senin için hala sadece çocuklara yönelik değil, hayal gücünün kapılarını aralayan büyülü dünyalar. Bir melodide, bir replikte, eski bir karakterde tarifsiz bir huzur buluyorsun. Senin dünyan hala rengarenk. Griye boyanmak isteyen hayatın bütün gölgelerine inat, senin kaleminde hep canlı renkler var. Bir gökkuşağı gördüğünde heyecanlanıyorsun, balonlar seni mutlu ediyor, salıncaklara oturup gökyüzüne yaklaşmak istiyorsun.

7-9 Yaş

Sıradan bir günü bile sıradışı kılma hevesindesin. Sokağa adım attığında etrafındaki her şeyi başka bir gözle görüyorsun. Kaldırımdaki çatlaklar, bir ağacın gölgesi, havada süzülen bir yaprak… Hepsi senin için yeni bir keşfin parçası. Koşmak senin doğanda var. Ayakkabıların çamur olsa da, dizlerin sıyrılsa da durmuyorsun. Çünkü hayat senin için bir oyun alanı. Her köşe başında yeni bir hikaye varmış gibi hissediyorsun. Belki bir define haritası, belki görünmez bir arkadaş, belki de sadece senin uydurduğun gizli bir görev...

10-12 Yaş

Ne tam bir çocuksun artık… Ama henüz tam bir genç de değilsin. Arada bir yerdesin; kalbin pamuk gibi ama kafan sorularla dolu. Hem saklambaç oynamak istiyorsun hem de 'büyümek' nasıl bir şey anlamaya çalışıyorsun. Bazen oyuncaklarını bırakıp derin düşüncelere dalıyorsun; sonra birden aklına dondurma geliyor ve gülmeye başlıyorsun. Ne çocuk gibi masumsun sadece, ne de genç gibi isyankar. Ama ikisinden de biraz var sende. Tam da bu yüzden bu kadar gerçek, bu kadar benzersizsin.

13-15 Yaş

Bazen bir bakışınla dünyayı sorguluyorsun, bazen de küçücük bir cümle seni derinlere çekiyor. Ergenliğin o inişli çıkışlı ruh hali sende hala yaşıyor. Bir anda kahkahalara boğulabiliyor, sonra durup dururken susup içine kapanabiliyorsun. Sebep mi? Belki de bir şarkı, belki de sadece içindeki karmaşa... Kurallara karşı içten içe bir direnişin var. Seni yönlendirmeye çalışan her şeye karşı hafif bir mesafen… Kendi yolunu çizmek istiyorsun ama zaman zaman hangi yöne gideceğini sen de bilemiyorsun. Ve bu da çok normal, çünkü büyümek tam da böyle bir şey.

16-18 Yaş

Hayatın tam ortasındasın ama bir yanın hala okul sıralarında, teneffüs aralarında, defter kenarına yazılmış hayallerde yaşıyor. Aşkı büyük yaşıyorsun, arkadaşlığı sonsuz sanıyorsun. Bir bakışla kalbin hızlanıyor, bir mesajla günün aydınlanıyor. Gelecek dediğin şey bazen koca bir belirsizlik, bazen de ulaşmak için sabırsızlandığın bir hedef gibi. Bir yandan her şeyi çözecekmişsin gibi hissediyorsun, diğer yandan en basit sorular bile kafanı karıştırıyor. Hayat hızla akıyor ama sen sanki hala lisede kalmışsın; o dönemin heyecanı, stresi, umutları içinden çıkmamış.

19-21 Yaş

Kendin olmanın ne demek olduğunu keşfetmeye çalışırken, bazen içindeki sesler birbirine karışıyor. Kimi zaman özgürlük senin için en büyük hedef, sınırların olmadığı bir dünya hayali… Ama öte yandan, bu özgürlüğün getirdiği kafa karışıklığı da hiç az değil. Kim olduğun, ne istediğin, nerede durduğun konusunda kafan karışık. Bir yandan kendi sınırlarını çizmek isterken, diğer yandan başkalarının beklentileriyle çarpışıyorsun. Bu yaşın içinde yaşanan o özgürlük ve karmaşa hali sende çok güçlü hissediliyor.

22-25 Yaş

Mezuniyetin getirdiği o belirsizlikle yüzleşiyorsun; bir yandan sevinç, bir yandan kaygı… Kariyer planları yapmak zorundasın, geleceğini şekillendirmek için adımlar atıyorsun. Ama her adımda karşına yeni sorular çıkıyor, yeni yollar belirmeye çalışıyor. İlişkiler de bu karmaşanın içinde ayrı bir dünya. Kimi zaman kalbinin derinliklerinde yaşadığın heyecan, kimi zaman da yorgunluk ve endişe… İnsanlarla bağ kurmaya, anlamaya, sevmeye çalışırken, kendini de anlamaya gayret ediyorsun.

26-30 Yaş

Hayatının iplerini eline aldın. Planlar yapıyorsun, hedefler belirliyorsun, düzenli olmaya çalışıyorsun. İşlerin yolunda gitmesi için emek harcıyorsun ve bu seni güçlü kılıyor. Ama bütün bunların yanında, içindeki genç ruh hala canlı, hala enerjik. Hala yeni şeyler denemek, eğlenmek, hayaller kurmak istiyorsun. O gençlik ateşi kolay kolay sönmüyor. Bazen beklenmedik bir anda çıkıyor karşına; bir kahkaha, bir spontan karar, bir macera isteğiyle.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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