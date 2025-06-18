Sen Hangi Yaşta Takılı Kaldın?
Hayat hızla akıyor ama bazen ruhumuz, hayallerimiz ya da davranışlarımız bir yaşta takılıp kalıyor. Gençlik enerjisiyle dolu musun, yoksa daha olgun ve sakin bir ruh mu taşıyorsun? Belki de hala o çocukluk yıllarının saf heyecanı içindesin!
Bu test, senin hangi yaşta ruhen takılı kaldığını keşfetmene yardımcı olacak. Hazır ol, çünkü cevapların seni kendi iç dünyana götürecek ve belki de yılların önünde gizli kalmış o yaşını ortaya çıkaracak.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hafta sonu planın nedir?
4. Favori çizgi filmin hangisiydi?
5. Yemek tercihin hangisi olurdu?
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6. Tatil deyince aklına ne geliyor?
7. Birini beğenince ne yaparsın?
8. Son olarak teknolojiyle aran nasıl?
0-6 Yaş
7-9 Yaş
10-12 Yaş
13-15 Yaş
16-18 Yaş
19-21 Yaş
22-25 Yaş
26-30 Yaş
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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