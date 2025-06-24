Bir yıldız kadar parlak, bir melek kadar saf, bir şair kadar duyarlı bir ruhsun sen. Başkalarının hislerini kendi kalbinde hissetme yeteneğin, senin bu dünyada nadir bulunan bir hazine olduğunu gösteriyor. İçindeki bu derin anlayış ve sevgi, seni diğerlerinden farklı kılıyor. Çevrendeki en küçük değişiklikleri bile fark eder, en sessiz çığlıkları bile duyarsın. Bu, senin hassasiyetinin ve duyarlılığının bir göstergesi. Bazen bu hassasiyetin seni yorabilir, çünkü sen, başkalarının duygusal yüklerini kendi omuzlarında taşıyorsun. Ancak unutma ki, senin bu özelliğin, seni diğerlerinden farklı ve özel kılıyor. İçindeki bu derin şefkat ve anlayış, senin en güzel yanın. Bununla birlikte, kendine zaman ayırmayı unutma. Kendi duyguların ve ihtiyaçların da önemli. Kendine zaman ayırdığında, enerjini yeniden toplayabilir ve daha güçlü bir şekilde hayata devam edebilirsin. Kendini sev, çünkü sen bu sevgiyi hak ediyorsun. Kendine zaman ayır, çünkü senin de kendine ihtiyacın var. Kendine bak, çünkü senin de bakıma ihtiyacın var. Sen, kendi en iyi dostun ve en büyük destekçisin olmalısın. Kendine olan sevgin ve saygın, başkalarına olan sevgin ve saygının temelini oluşturur.