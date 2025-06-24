Narin Ruhlar İçin Hazırlanmış Bu Test Seni Yansıtıyor mu?
Bazı insanlar vardır, kalabalıkta bile sessizliğiyle fark edilir. İç dünyaları derin, duyguları ince ince dokunmuştur. Küçük bir kelimeyle incinir, minik bir tebessümle iyileşirler. Eğer sen de kendini zaman zaman “fazla hassas” ya da “fazla derin” hissettiysen, bu test tam sana göre olabilir. Bu test, narin ruhların dünyasına bir ayna tutuyor. Acaba sen de o zarif kalplerden biri misin? Yoksa sadece bazı yönlerin mi onlarla örtüşüyor?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın moralin bozukken seni arayıp derdini anlatırsa ne yaparsın?
4. Kalabalık bir ortamda aniden yüksek sesle konuşulmaya başlandığında ne hissedersin?
5. Doğada yürürken ne hissedersin?
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6. Hayal kurmak senin için…
7. İnsanların duygularını kolayca anlayabilir misin?
8. Son olarak eleştirilmek seni üzer mi?
Bu test tam anlamıyla seni yansıtıyor. Narin bir ruha sahipsin!
Sen narin bir ruha sahip değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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