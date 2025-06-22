Son İlişkin Canını Çok Yaktı mı?
Aşk bazen en güzel duyguların, bazen ise en derin yaraların kaynağı olur. Son ilişkin seni ne kadar etkiledi? Kalbinde iz bıraktı mı, yoksa seni güçlendiren bir deneyim mi oldu? Acı mı yaşadın, yoksa yollarını kolayca ayırdın mı?
Bu test, duygularını ve yaşadıklarını anlamana yardımcı olacak. Cevapların, son ilişkinin hayatındaki gerçek etkisini ortaya çıkaracak. Hazırsan, duygularınla yüzleşme zamanı!
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Son ilişkin canını çok yakmış!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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