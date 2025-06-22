onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Son İlişkin Canını Çok Yaktı mı?

Son İlişkin Canını Çok Yaktı mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
22.06.2025 - 14:05

Aşk bazen en güzel duyguların, bazen ise en derin yaraların kaynağı olur. Son ilişkin seni ne kadar etkiledi? Kalbinde iz bıraktı mı, yoksa seni güçlendiren bir deneyim mi oldu? Acı mı yaşadın, yoksa yollarını kolayca ayırdın mı?

Bu test, duygularını ve yaşadıklarını anlamana yardımcı olacak. Cevapların, son ilişkinin hayatındaki gerçek etkisini ortaya çıkaracak. Hazırsan, duygularınla yüzleşme zamanı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu davranışlardan hangilerine sahipsin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Son ilişkin güzel hatırlıyorsun!

Son ilişkin güzel hatırlıyorsun... Demek ki o sana yalnızca acı bırakmamış. İçinde bir yerlerde hala gülümsediğin anılar var, belki birlikte edilen bir kahkaha, belki de göz göze geldiğiniz sessiz bir an. Elbette her şey mükemmel değildi, ama belli ki o ilişki seni tamamen yıkmamış. Belki biraz eksiltmiş, ama tamamen yok etmemiş. Hâlâ hatırladığında için sızlamıyor, bu da demek oluyor ki o yarayı zaman iyileştirmiş. Kırgınlıklar geçmiş, kızgınlıklar dinmiş... Geriye sadece bir şeyler öğrenmiş, biraz daha olgunlaşmış bir sen kalmışsın.

Son ilişkin canını çok yakmış!

Son ilişkin canını çok yakmış... Bunu bakışlarından, susuşlarından, kelimelerin arasında gizlenen kırgınlıktan anlamak zor değil. Güvenip de yanıldığın, sevilip de eksik kaldığın bir hikaye belki de. İçini yakan sözler, kapanmamış hesaplar, gece yatağa uzandığında aklına doluşan keşkeler… O ilişki sadece kalbini değil, sana olan inancını da biraz sarsmış sanki. Sevgiye dair bildiklerini sorgulatmış, birine yaklaşmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini öğretmiş. Şimdi mesafeli olman, kolay kolay kimseyi yaklaştırmaman bundan. Çünkü hala o yangının küllerini taşıyorsun içinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın