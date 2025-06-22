Son İlişkin Canını Çok Yaktı mı?

Son ilişkin güzel hatırlıyorsun... Demek ki o sana yalnızca acı bırakmamış. İçinde bir yerlerde hala gülümsediğin anılar var, belki birlikte edilen bir kahkaha, belki de göz göze geldiğiniz sessiz bir an. Elbette her şey mükemmel değildi, ama belli ki o ilişki seni tamamen yıkmamış. Belki biraz eksiltmiş, ama tamamen yok etmemiş. Hâlâ hatırladığında için sızlamıyor, bu da demek oluyor ki o yarayı zaman iyileştirmiş. Kırgınlıklar geçmiş, kızgınlıklar dinmiş... Geriye sadece bir şeyler öğrenmiş, biraz daha olgunlaşmış bir sen kalmışsın.