Seni Kaç Kişi Çekemiyor?

Bir yıldız gibi parladığın, başarılarınla çevrendeki birçok kişinin gözlerini kamaştırdığın bir gerçek. Her adımında, her tavır ve duruşunda öyle bir güç ve etki yaratıyorsun ki, bu durum bazıları için rahatsızlık verici olabiliyor. Evet, bu durum zaman zaman seni yıpratabilir, belki de enerjini düşürebilir. Ancak unutma ki, bu durum senin ne kadar parlak bir yıldız olduğunu, ne kadar güçlü ve etkileyici bir kişilik taşıdığını gösteriyor. Kendini bu durumdan dolayı asla küçümseme, aksine kendi değerini bil ve enerjini doğru yönlendirmeye devam et. Kendi ışığının farkında ol, çünkü seninle aynı gökyüzünde parlayan birçok yıldız var ve her biri kendi yolunu aydınlatmak için senin ışığına ihtiyaç duyuyor. Unutma, sen bir yıldızsın ve seninle birlikte herkes parlar.