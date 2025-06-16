Seni Kaç Kişi Çekemiyor?
Ne yaparsan yap dikkat çekiyor, girdiğin ortamda fark ediliyorsan… üzgünüz ama bu herkesin hoşuna gitmeyebilir! Karizman, duruşun, başarıların ya da sadece enerjin bazılarını rahatsız ediyor olabilir. Peki çevrende seni gizliden gizliye kıskanan, çekemeyen kaç kişi var dersin? Bu test, tarzına, tavrına ve sosyal enerjine göre kimlerin seni içten içe kıskanabileceğini ortaya çıkaracak.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Çevrende başarılı olduğunda genellikle nasıl tepki alırsın?
4. Yeni bir hedefe ulaştığında ilk kimin tepkisini merak edersin?
5. Kendini ifade ederken çevrendeki insanlar genellikle nasıl tepki verir?
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6. Yeni bir başarıyı sosyal medyada paylaştığında ne olur?
7. Çevrende seni çekemeyen kişilerin davranışları nasıl olur?
8. Sana çok çabuk nazar değer mi?
9. Kendinle ilgili dedikodular duyduğunda ne yaparsın?
10. Son olarak insanların seni kıskandığını görmek hoşuna gider mi?
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Çok az kişi seni çekemiyor!
Birkaç kişi seni çekemiyor!
Birçok kişi seni çekemiyor!
Çoğu kişi seni çekemiyor!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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