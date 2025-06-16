Temel İspanyolca Kelimeleri Ne Kadar Biliyorsun?

'Hola', 'Gracias', 'Amigo'… Peki ya gerisi? 👀

İspanyolca, dünya çapında milyonlarca insanın konuştuğu melodik ve tutkulu bir dil. Peki sen, bu güzel dilin ne kadarını biliyorsun?

Bu testte karşına çıkacak kelimelerle hem hafızanı zorlayacak hem de İspanyolca bilginin ne düzeyde olduğunu göreceksin. Belki de düşündüğünden çok daha fazlasını biliyorsun!

Hazırsan, zihnini İspanyolca moduna al ve test başlasın.