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Yaparım/Yapmam Testine Göre Toksik Kıskanç mısın?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Toksik Kıskanç mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.06.2025 - 15:03

Kıskançlık, bazen sevginin bir göstergesi gibi görünür ama sınırı aşınca ilişkileri yıpratan, hatta bazen zararlı bir duyguya dönüşür. Peki, senin içinde kıskançlık ne kadar kontrol altında? Kendi davranışlarına “Yaparım” mı diyorsun, yoksa “Yapmam” mı?

Haydiiii!

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1. Sevgilimin telefonunu gizlice kontrol ederim.

2. Sevgilimin mesajlarını izinsiz okurum.

3. Sevgilimin dış görünüşü hakkında sürekli eleştiri yaparım.

4. Sevgilim başkalarıyla vakit geçirince kıskanır, sorun çıkarırım.

5. Sevgilimin nereye gittiğini ve kimlerle olduğunu sürekli kontrol ederim.

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6. Sevgilime arkadaşlarıyla fazla vakit geçirmemesini söylerim.

7. Sevgilimi sosyal etkinliklere yalnız göndermek istemem.

8. Sevgilimi kendi hayatımdaki her detaydan haberdar etmek isterim.

9. Sevgilimin kıyafet seçimlerini eleştiririm.

10. Sevgilimin yakın kız/erkek arkadaşı olmasını engellerim.

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Sen toksik kıskanç birisin!

Hayatın bazı dönemlerinde, belki de şu anda bile, kıskançlık duygusuyla boğuşuyor olabilirsin. Ancak unutma ki, bu senin değersiz ya da kötü bir insan olduğunu göstermez. Kıskançlık, genellikle içimizdeki güvensizliklerin, yetersizlik hislerinin veya geçmişte yaşadığımız duygusal yaraların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu durum, her ne kadar rahatsız edici olsa da, oldukça normaldir ve çoğu insanın hayatının bir noktasında karşılaştığı bir durumdur. Önemli olan, kıskançlık duygusunun farkına varabilmek ve bu duygunun altında yatan gerçek ihtiyaçları gözler önüne sermektir. Belki de sevilmeye olan ihtiyacın, onaylanma arzun ya da kaybetme korkusuyla ilgili hassasiyetlerin bu kıskançlık duygusunu besliyor olabilir. Bu, tamamen insana özgü bir durum ve asla unutma ki, bu durum iyileştirilebilir. Kıskançlık duygusu, her ne kadar zorlu bir süreç gibi görünse de, aslında bu duyguyu anlamak ve üzerinde çalışmak, kişisel gelişim yolunda atılan önemli adımlardan biridir. Kendi duygularınızı anlamak, onlarla yüzleşmek ve onları yönetmeyi öğrenmek, sizi daha güçlü ve daha bilinçli bir birey haline getirecektir. Bu yüzden, kıskançlık duygusunu bir düşman olarak değil, üzerinde çalışmanız gereken bir alan olarak görün ve kendinize karşı anlayışlı olun. Bu süreçte kendinize karşı sabırlı olun ve unutmayın, herkesin kendi hızında ilerlediği bir yolculuk bu.

Sen toksik kıskanç değilsin!

Merak etme, sen bir zehirleyici kıskançlık canavarı değilsin. Hepimizin zaman zaman kıskançlık hissettiği doğru. Bu, sevgi ve değer verdiğimiz bağlarla ilgili bir durum. Bu duygu seni kötü bir insan yapmaz, aksine senin de bir insan olduğunu ve bağ kurduğun kişileri kaybetmekten korktuğunu gösterir. Bu, son derece doğal ve insana özgü bir duygudur. Aslında, burada önemli olan nokta, bu duygunun seni nasıl etkilediği ve senin bu duyguyla nasıl başa çıktığından geçer. Kıskançlık, seni sevdiklerinden uzaklaştıran bir duygu olabilir. Ancak, bu duyguyu kontrol altına almayı öğrendiğinde, aslında seni daha güçlü bir birey yapabilir. Kıskançlık duygusunun farkında olman ve onu kabullenmen, aslında seni toksik bir kıskançlık duygusundan ziyade, bilinçli bir kıskançlık duygusuna yönlendirir. Çünkü kıskançlık duygusunun farkında olmak ve onu kabul etmek, aslında onunla başa çıkmak için atılacak ilk adımdır. Sonuç olarak, kıskançlık duygusunun farkında olman ve onu kabul etmen, seni kötü bir insan yapmaz. Aksine, bu durum senin duygularını anlama ve onlarla başa çıkma yeteneğinin bir göstergesidir. Bu, senin duygusal zekanın ve olgunluğunun bir işaretidir. Bu nedenle, kendini kötü hissetme. Sonuçta, hepimiz insanız ve duygularımızla başa çıkmayı öğrenmek, hayatın en önemli parçalarından biridir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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