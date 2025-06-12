Yaparım/Yapmam Testine Göre Toksik Kıskanç mısın?
Kıskançlık, bazen sevginin bir göstergesi gibi görünür ama sınırı aşınca ilişkileri yıpratan, hatta bazen zararlı bir duyguya dönüşür. Peki, senin içinde kıskançlık ne kadar kontrol altında? Kendi davranışlarına “Yaparım” mı diyorsun, yoksa “Yapmam” mı?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sevgilimin telefonunu gizlice kontrol ederim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sevgilimin mesajlarını izinsiz okurum.
3. Sevgilimin dış görünüşü hakkında sürekli eleştiri yaparım.
4. Sevgilim başkalarıyla vakit geçirince kıskanır, sorun çıkarırım.
5. Sevgilimin nereye gittiğini ve kimlerle olduğunu sürekli kontrol ederim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sevgilime arkadaşlarıyla fazla vakit geçirmemesini söylerim.
7. Sevgilimi sosyal etkinliklere yalnız göndermek istemem.
8. Sevgilimi kendi hayatımdaki her detaydan haberdar etmek isterim.
9. Sevgilimin kıyafet seçimlerini eleştiririm.
10. Sevgilimin yakın kız/erkek arkadaşı olmasını engellerim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen toksik kıskanç birisin!
Sen toksik kıskanç değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın