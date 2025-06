Hangi Şehirde Aşık Olacaksın?

Aşkı bulacağın şehir Bursa! Yeşilin her tonunu barındıran, tarih ve doğanın kucaklaştığı Bursa, sadece Osmanlı’nın ilk başkenti değil, aynı zamanda aşka dair en sıcak hikayelerin yazıldığı bir şehirdir. Uludağ’ın eteklerinden esen serin rüzgar, şehirdeki aşkın tazeliğini ve ferahlığını simgeler. Bursa’da aşk, doğal güzelliklerle iç içe, samimi ve içten yaşanır. Tarihi çarşılarında, tarihi hanlarda ya da yemyeşil parklarında el ele yürürken, her an sevginin izlerini hissedersin. Özellikle İskender kebabının ve kestanenin tadı kadar unutulmazdır burada paylaşılan duygular.