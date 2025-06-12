Hangi Şehirde Aşık Olacaksın?
Aşk her yerde karşına çıkabilir... Ama bazı şehirler, kalbini daha hızlı attırır, bakışlarını yakalar, kaderini değiştirir. Belki dar sokaklarında tesadüfi bir karşılaşma, belki gün batımında içilen bir kahve, belki de yabancı bir sokakta hissettiğin o tanıdık duygu…
Hangi Şehirde Aşık Olacaksın?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşk senin için en çok ne demek?
4. Tatil için en çok nereyi tercih edersin?
5. İlk buluşmada nasıl bir plan yaparsın?
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6. Aşkı en iyi anlatan film hangisi sence?
7. Hangisi sana daha romantik geliyor?
8. Aşık olduğunda genelde nasıl hissedersin?
9. Hangi içecek seni anlatıyor?
10. Son olarak sen aşka hazır mısın?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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