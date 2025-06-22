Evet/Hayır Testine Göre Hala Ona Bir Şans Verir misin?
Bazen kalbimizle aklımız farklı şeyler söyler. Bir yanda geçmişin anıları, diğer yanda yaşanan kırgınlıklar… Ona bir şans daha vermeyi düşündüğünde içini hem umut hem de tereddüt sarıyor olabilir. Bu test, 'Evet' ya da 'Hayır' cevaplarıyla duygularını ve mantığını netleştirmen için hazırlandı.
Gerçekten hala içinde bir yerlerde ona inanıyor musun, yoksa yoluna devam etmenin zamanı çoktan geldi mi?
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1. Onu düşündüğünde hala kalbin biraz hızlanıyor mu?
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2. Sana yaptığı hataları düşündüğünde affetmeye yakın hissediyor musun?
3. Aranızda geçen güzel anıları hatırlarken gülümsüyor musun?
4. Hayatında tekrar yer almasını düşündüğünde huzur mu hissediyorsun?
5. Değiştiğini ve olgunlaştığını hissettiren bir şeyler yaptı mı?
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6. Şu an hayatında başka biri yoksa, aklına ilk gelen kişi hala o mu?
7. Sana zarar verdiğini düşündüğün davranışlarını hala sürdürüyor mu?
8. Güvendiğin bir arkadaşına onunla tekrar barışma ihtimalini anlattığında seni destekliyor mu?
9. Geçmişte yaşadığınız sorunların bu sefer çözülebileceğine gerçekten inanıyor musun?
10. Son olarak onunla yaşayacağın daha birçok şey olduğunu düşünüyor musun?
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Ona bir şans daha vereceksin!
Ona bir şans daha vermeyeceksin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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