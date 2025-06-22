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Evet/Hayır Testine Göre Hala Ona Bir Şans Verir misin?

Evet/Hayır Testine Göre Hala Ona Bir Şans Verir misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
22.06.2025 - 15:05

Bazen kalbimizle aklımız farklı şeyler söyler. Bir yanda geçmişin anıları, diğer yanda yaşanan kırgınlıklar… Ona bir şans daha vermeyi düşündüğünde içini hem umut hem de tereddüt sarıyor olabilir. Bu test, 'Evet' ya da 'Hayır' cevaplarıyla duygularını ve mantığını netleştirmen için hazırlandı.

Gerçekten hala içinde bir yerlerde ona inanıyor musun, yoksa yoluna devam etmenin zamanı çoktan geldi mi?

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1. Onu düşündüğünde hala kalbin biraz hızlanıyor mu?

2. Sana yaptığı hataları düşündüğünde affetmeye yakın hissediyor musun?

3. Aranızda geçen güzel anıları hatırlarken gülümsüyor musun?

4. Hayatında tekrar yer almasını düşündüğünde huzur mu hissediyorsun?

5. Değiştiğini ve olgunlaştığını hissettiren bir şeyler yaptı mı?

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6. Şu an hayatında başka biri yoksa, aklına ilk gelen kişi hala o mu?

7. Sana zarar verdiğini düşündüğün davranışlarını hala sürdürüyor mu?

8. Güvendiğin bir arkadaşına onunla tekrar barışma ihtimalini anlattığında seni destekliyor mu?

9. Geçmişte yaşadığınız sorunların bu sefer çözülebileceğine gerçekten inanıyor musun?

10. Son olarak onunla yaşayacağın daha birçok şey olduğunu düşünüyor musun?

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Ona bir şans daha vereceksin!

Bir kez daha kapını açacaksın ona... Neden mi? Çünkü hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz yanlış adımlar atabiliriz ve bazen doğruyu bulmak için önce yanlışı deneyimlememiz gerekebilir. Kalbin kırık olabilir, güvenin sarsılmış olabilir ama unutma ki, affetmek asla bir zayıflık işareti değildir, tam aksine bu, olgunluğun ve anlayışın en büyük göstergesidir. O, belki de ikinci bir şansa ihtiyacı olan kişi. Belki de bu ikinci fırsat, onun sana gerçek kimliğini, duygularını ve düşüncelerini açıkça göstermesi için bir fırsat olacak. Belki bu sefer kulak verecek sana, anlayacak seni ve belki de değişecek. Ve sen, kendi yüreğinin ne kadar büyük ve anlayışlı olduğunu bir kez daha göstereceksin. Bu yüzden, belki de ona bir şans daha vermelisin. Belki de bu, her ikinizin de hayatında yeni bir sayfa açmanız için gereken şey. Belki de bu, her ikinizin de daha iyi bir gelecek inşa etmeniz için gereken adım. Ve belki de bu, her ikinizin de daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat yaşamanız için gereken fırsat. Bu yüzden... Ona bir şans daha vereceksin.

Ona bir şans daha vermeyeceksin!

Bir kez daha ona şans vermeyeceksin. Neden mi? Çünkü bu seferki sadece bir hata değil, bir tercih. Bu sefer kalbini değil, ruhunu, benliğini korumayı seçeceksin. Hatırla, defalarca göz ardı ettiğin o küçük işaretler vardı. Sustuğun o anlar, görmezden geldiğin acı veren sözler, hepsi birer uyarıydı. Her seferinde değişir diye umut ettin, her defasında daha çok kırıldın. Artık anladın ki, sevgi kendini yok saymak değil, kendine değer vermek. Artık sınırlarını çiziyorsun, belki de ilk defa bu kadar net. Kendini yok sayanı, sen de geride bırakıyorsun. Çünkü artık biliyorsun ki, kendine saygı duymayan birine saygı duymak seni yıpratır. Ve bu yüzden... Ona bir şans daha vermeyeceksin. Çünkü bu, kendine verdiğin ilk gerçek şans olacak. Kendini sevme, kendini koruma ve kendine değer verme şansı. Kendini bir başkasının hatalarına kurban etmeme şansı. Kendine bir şans verme zamanı geldi.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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