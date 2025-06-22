Burcuna Göre Hangi Duyguya Bağımlısın?

Herkesin ruhunu besleyen, tekrar tekrar hissetmek istediği bir duygu vardır… Kimi sevgiyi arar durur, kimi heyecanı, kimi ise huzuru... Peki, senin burcuna göre bağımlısı olduğun duygu hangisi? Seni harekete geçiren, kalbini hızlandıran ya da en derinde seni yöneten o his ne?

Bu test, astrolojik kimliğine göre seni en çok etkileyen duyguyu ortaya çıkaracak. Kendini daha yakından tanımaya ve iç dünyandaki bağımlılıklarla yüzleşmeye hazır mısın?