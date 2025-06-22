Burcuna Göre Hangi Duyguya Bağımlısın?
Herkesin ruhunu besleyen, tekrar tekrar hissetmek istediği bir duygu vardır… Kimi sevgiyi arar durur, kimi heyecanı, kimi ise huzuru... Peki, senin burcuna göre bağımlısı olduğun duygu hangisi? Seni harekete geçiren, kalbini hızlandıran ya da en derinde seni yöneten o his ne?
Bu test, astrolojik kimliğine göre seni en çok etkileyen duyguyu ortaya çıkaracak. Kendini daha yakından tanımaya ve iç dünyandaki bağımlılıklarla yüzleşmeye hazır mısın?
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Burcunu seçer misin?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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