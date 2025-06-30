Ömür Boyu Unutamayacağın Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Bazı insanlar hayatımıza öylesine girer, bazıları ise bir iz bırakır. Bazen bir bakış, bazen bir cümle, bazen de bir veda… Yıllar geçse bile unutamayacağın o kişi aklının bir köşesinde yaşamaya devam eder.

Peki senin için o kişi kimdi? Hala düşünmeden edemediğin, adını duyduğunda kalbinin tuhaf attığı biri var mı?