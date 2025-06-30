Ömür Boyu Unutamayacağın Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Bazı insanlar hayatımıza öylesine girer, bazıları ise bir iz bırakır. Bazen bir bakış, bazen bir cümle, bazen de bir veda… Yıllar geçse bile unutamayacağın o kişi aklının bir köşesinde yaşamaya devam eder.
Peki senin için o kişi kimdi? Hala düşünmeden edemediğin, adını duyduğunda kalbinin tuhaf attığı biri var mı?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatında en çok neye önem verirsin?
4. Aşkta en çok hangi özellik seni etkiler?
5. İlişkide en çok neyi önemsersin?
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6. Sen takıntı yapan biri misin?
7. Sevgilinden beklediğin en büyük destek nedir?
8. Eski ilişkilerini düşününce aklına hep güzel anılar mı geliyor?
9. Son olarak en güzel aşk nasıl yaşanır?
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
Ömür boyu unutamayacağın o kişi;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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