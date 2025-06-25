Senin Gibi Düşünen İnsanların Ortak 5 Özelliğini Söylüyoruz!
Bazı düşünceler vardır ki herkese uymaz. Hayata bakış açın, olayları analiz ediş şeklin ve kararlarını verirken izlediğin yol seni çoğu insandan farklı kılar. Ama merak etme, senin gibi düşünen insanlar da var ve onları tanımak, kendini daha iyi anlamana yardımcı olabilir.
Bu testte, düşünce tarzından yola çıkarak sana benzeyen insanların ortak 5 özelliğini açıklıyoruz.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir karar vermen gerektiğinde neye göre hareket edersin?
4. En iyi hissettiğin ortam hangisi?
5. Yeni bir fikirle karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
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6. Risk almadan önce nasıl düşünürsün?
7. Zor bir karar alman gerektiğinde zihninde ne olur?
8. Kafanı karıştıran bir konuda nasıl netleşirsin?
9. Bir fikri değerlendirirken ilk baktığın şey nedir?
10. Son olarak bazen düşünceleri kontrol etmekte zorlanıyor musun?
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Mantıklı-Sistematik-Gerçekçi-Sabırlı-Stratejik
Cesur-Meraklı-Spontane-Esnek-Dinamik
Empatik-İkna edici-İdealist-Yardımsever-Karizmatik
Sanatsal-Duygusal-Hayalperest-Derin-Özgün
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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