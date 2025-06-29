Psikoloji Testi: Narsist, Makyavelist ya da Psikopat mısın?
İnsan zihni karmaşık, karanlık ve bir o kadar da büyüleyici... Peki senin kişilik yapının gölgeli taraflarında neler saklı? Bu test, psikolojide 'Karanlık Üçlü' (Dark Triad) olarak bilinen üç güçlü kişilik özelliğinden hangisinin sende baskın olduğunu ortaya çıkaracak!
NOT: Bu test eğlence amaçlıdır.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir tartışma sırasında nasıl davranırsın?
4. Başarısız olduğunda ne yaparsın?
5. İnsanlarla iletişim kurarken nasıl davranırsın?
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6. Kurallara ve etik değerlere nasıl bakarsın?
7. Başkalarının duygularını nasıl değerlendirirsin?
8. Birilerinin seni eleştirmesi seni gerer mi?
9. Çevrendekiler hakkında ne düşünürsün?
10. Son olarak sana bir faydası olacaksa herkese katlanabilir misin?
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Narsist
Makyavelist
Psikopat
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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