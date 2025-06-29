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Psikoloji Testi: Narsist, Makyavelist ya da Psikopat mısın?

Psikoloji Testi: Narsist, Makyavelist ya da Psikopat mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
29.06.2025 - 15:08

İnsan zihni karmaşık, karanlık ve bir o kadar da büyüleyici... Peki senin kişilik yapının gölgeli taraflarında neler saklı? Bu test, psikolojide 'Karanlık Üçlü' (Dark Triad) olarak bilinen üç güçlü kişilik özelliğinden hangisinin sende baskın olduğunu ortaya çıkaracak!

NOT: Bu test eğlence amaçlıdır.

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir tartışma sırasında nasıl davranırsın?

3. Bir tartışma sırasında nasıl davranırsın?

4. Başarısız olduğunda ne yaparsın?

4. Başarısız olduğunda ne yaparsın?

5. İnsanlarla iletişim kurarken nasıl davranırsın?

5. İnsanlarla iletişim kurarken nasıl davranırsın?
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6. Kurallara ve etik değerlere nasıl bakarsın?

6. Kurallara ve etik değerlere nasıl bakarsın?

7. Başkalarının duygularını nasıl değerlendirirsin?

7. Başkalarının duygularını nasıl değerlendirirsin?

8. Birilerinin seni eleştirmesi seni gerer mi?

9. Çevrendekiler hakkında ne düşünürsün?

9. Çevrendekiler hakkında ne düşünürsün?

10. Son olarak sana bir faydası olacaksa herkese katlanabilir misin?

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Narsist

Kendine hayran, dikkat çekmeyi seven ve başkalarının onayına ihtiyaç duyan bir yapın var. Kendini diğerlerinden üstün görme eğilimin oldukça yüksek; bu, zaman zaman çevrendekilerle ilişkilerini zorlaştırabilir. Senin için önemli olan, insanların seni beğenmesi ve değer vermesidir. Bu yüzden sosyal ortamlarda fark edilmek, takdir edilmek ve öne çıkmak için çaba harcarsın. Duygusal olarak genellikle merkezdesin; kendi hislerin ve düşüncelerin etrafında şekillenen bir dünya yaratmışsın. Başkalarının senin hakkındaki düşünceleri, davranışlarını ve kararlarını büyük ölçüde etkiler. Onaylanmadığını hissettiğinde ise kendini huzursuz ve güvensiz hissedebilirsin. Narsisistik özelliklerin, özgüvenin ve kendine olan hayranlığınla birleştiğinde, bu durum seni hem güçlü hem de kırılgan biri haline getirir. Bazen gerçek duygularını ve ihtiyaçlarını saklayarak, sadece dışarıya güçlü görünmeye çalışırsın. Ancak iç dünyanda, takdir ve sevgiye derin bir ihtiyaç duyarsın.

Makyavelist

Makyavelistsin. Stratejik düşünme yeteneğin oldukça gelişmiş ve hedeflerine ulaşmak için planlı hareket etmeyi tercih edersin. İnsan ilişkilerinde manipülatif bir tarafın var; başkalarını kendi amaçların doğrultusunda kullanmaktan çekinmezsin. Senin için sonuçlar, süreçlerden ve duygulardan daha önemlidir. Bu yüzden kararlarını alırken genellikle mantık ve akıl yürütmeyi ön planda tutarsın. Duygusal bağlar veya etik kurallar, senin stratejik hedeflerin karşısında esnek olabilir. Doğru ve yanlış arasındaki sınırları, kendi çıkarlarına göre çizme eğilimindesin. Bu, çevrendekiler tarafından zaman zaman soğuk veya mesafeli olarak algılanmana yol açabilir. Ancak, senin bakış açına göre bu sadece amaca ulaşmak için gerekli bir araçtır. İnsanları ve durumları analiz etme becerin sayesinde, zorlayıcı ve karmaşık ortamlar senin için bir meydan okuma haline gelir. Manipülasyon yeteneğin, sadece kişisel çıkarlarını değil, bazen daha büyük stratejik kazanımları da hedefleyebilir. Bu yüzden, bazen başkalarının gözünde güvenilmez veya hesapçı biri olarak değerlendirilmen mümkün.

Psikopat

Psikopatsın. Duygusal bağ kurmakta genellikle zorlanırsın; insanlarla derin ve samimi ilişkiler geliştirmek senin için doğal bir süreç değildir. Soğukkanlı ve kontrol sahibi bir yapın vardır; zor durumlarda bile duygularını dışa vurmadan, sakin ve kararlı davranabilirsin. Risk almaya yatkın olman, seni cesur ve bazen tehlikeli kararlar almaya itebilir. Başkalarının hislerini ve ihtiyaçlarını anlamak veya önemsemek konusunda zayıf kalırsın. Empati eksikliğin, çevrendekilerle olan ilişkilerinde sık sık mesafeli veya umursamaz bir izlenim yaratabilir. Bu durum, insanların seni güvenilmez veya soğuk biri olarak görmesine neden olabilir. Ancak sen, bu duygusal mesafeyi bir avantaj olarak kullanabilir, duygusal karmaşadan bağımsız hareket ederek hedeflerine odaklanabilirsin. Kendi çıkarların her şeyin önünde gelir; bu, hem kişisel hem de sosyal hayatında sana belirli avantajlar sağlar. Manipülasyon ve stratejik davranışlar konusunda ustasın; başkalarını kendi amaçların doğrultusunda yönlendirmekten çekinmezsin. Duygulara dayalı kararlar yerine, mantıklı ve hesaplı seçimler yapmayı tercih edersin.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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