Makyavelistsin. Stratejik düşünme yeteneğin oldukça gelişmiş ve hedeflerine ulaşmak için planlı hareket etmeyi tercih edersin. İnsan ilişkilerinde manipülatif bir tarafın var; başkalarını kendi amaçların doğrultusunda kullanmaktan çekinmezsin. Senin için sonuçlar, süreçlerden ve duygulardan daha önemlidir. Bu yüzden kararlarını alırken genellikle mantık ve akıl yürütmeyi ön planda tutarsın. Duygusal bağlar veya etik kurallar, senin stratejik hedeflerin karşısında esnek olabilir. Doğru ve yanlış arasındaki sınırları, kendi çıkarlarına göre çizme eğilimindesin. Bu, çevrendekiler tarafından zaman zaman soğuk veya mesafeli olarak algılanmana yol açabilir. Ancak, senin bakış açına göre bu sadece amaca ulaşmak için gerekli bir araçtır. İnsanları ve durumları analiz etme becerin sayesinde, zorlayıcı ve karmaşık ortamlar senin için bir meydan okuma haline gelir. Manipülasyon yeteneğin, sadece kişisel çıkarlarını değil, bazen daha büyük stratejik kazanımları da hedefleyebilir. Bu yüzden, bazen başkalarının gözünde güvenilmez veya hesapçı biri olarak değerlendirilmen mümkün.