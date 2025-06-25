İlişkide Ne Tür Bir Karaktersin? Bu Test Açıklıyor!

Bazıları ilişkide tutkulu bir aşık, bazıları ise sakin bir liman gibidir. Kimi fedakârdır, kimi mesafeli… Peki ya sen? Bir ilişkide nasıl bir karaktere bürünüyorsun? Sevgini nasıl gösteriyorsun? Ya da kriz anlarında nasıl davranıyorsun?

Bu test, ilişkilere yaklaşım tarzını ve seni yönlendiren duygusal dinamikleri ortaya çıkarıyor. Belki de farkında bile olmadığın bir yönünle yüzleşeceksin!