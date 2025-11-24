Kış Günlerinde Ruh Haline En Uygun Sıcacık Yemek Hangisi?
Kış geldi, havalar soğudu ve yemek tercihleri de değişmeye başladı. Soğuk havalarda içimizi ısıtan en güzel şey, doğru zamanda gelen sıcacık bir tabak yemek değil mi? Peki senin kış ruhuna en çok hangi sıcak yemek iyi geliyor? Birlikte öğrenelim. 👇
1. Hava buz gibi, dışarıda kar yağıyor. O sırada ne yaparsın?
2. Kış akşamları seni en çok ne rahatlatır?
3. Kış aylarında iştah durumun nasıl?
4. En sevdiğin kış meyvesi hangisi?
5. Kış mevsiminin en sevdiğin tarafı ne?
6. Kış tatilinde nereye gitmek istersin?
7. Kışın, sabahları güne nasıl başlarsın?
8. Son olarak, vazgeçemediğin o kış lezzeti hangisi?
İslim Kebabı
Çıtır Karnabahar
Kremalı Balkabağı Çorbası
