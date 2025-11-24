onedio
Kış Günlerinde Ruh Haline En Uygun Sıcacık Yemek Hangisi?

Kış Günlerinde Ruh Haline En Uygun Sıcacık Yemek Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
24.11.2025

Kış geldi, havalar soğudu ve yemek tercihleri de değişmeye başladı. Soğuk havalarda içimizi ısıtan en güzel şey, doğru zamanda gelen sıcacık bir tabak yemek değil mi? Peki senin kış ruhuna en çok hangi sıcak yemek iyi geliyor? Birlikte öğrenelim. 👇

1. Hava buz gibi, dışarıda kar yağıyor. O sırada ne yaparsın?

2. Kış akşamları seni en çok ne rahatlatır?

3. Kış aylarında iştah durumun nasıl?

4. En sevdiğin kış meyvesi hangisi?

5. Kış mevsiminin en sevdiğin tarafı ne?

6. Kış tatilinde nereye gitmek istersin?

7. Kışın, sabahları güne nasıl başlarsın?

8. Son olarak, vazgeçemediğin o kış lezzeti hangisi?

İslim Kebabı

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi30dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 300 gram kıyma

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım yemek kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

  • Yeşil biber

  • Domates

Yapılışı: 

1. Patlıcanları alacalı soyun ve uzun ince olacak şekilde dilimleyin. Ardından tuzlu su içerisine alın ve 15 dakika acısının çıkması için bekletin.

2. Köfte harcı için uygun bir karıştırma kabına kıyma, galeta unu, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu alarak güzelce yoğurun. 

3. Hazır olan köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve şekil verin. 

4. Bu sırada patlıcanları tuzlu sudan alın, yıkayıp ve güzelce kurulayarak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. Üzerine fırçayla çok az sıvı sağ sürüp 180 derecede 5 dakika kızartın.

5. Ardından köfteleri de hazneye alıp 200 derecede 8 dakika pişirin.

6. Tezgaha kızarttığınız patlıcanlardan biri yatay biri dikey olacak şekilde yerleştirin.

7. Ortasına üst üst 2 adet köfte yerleştirin. Kenarda kalan patlıcanları köftelerin üzerine doğru kapatın.

8. Üzerine biber ve çeri domates yerleştirip kürdanla sabitledikten sonra Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

9. Ayrı bir kaseye salçaları, tuzu ve sıcak suyu alarak karıştırın. Hazırladığınız sosu islim kebaplarının üzerine gezdirdikten sonra 180 derecede 15 dakika pişirin.

Çıtır Karnabahar

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy karnabahar

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı toz kişniş

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı acı sos

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 avuç taze nane

Yapılışı: 

1. Karnabaharları ufak parçalara ayırıp 4 dakika haşlayın. Ardından süzün.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır unu ve unu karıştırın. 

3. Hazırladığınız karışıma karnabaharları ekleyin ve karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'a karnabaharları ekleyin ve tüm yüzeyi kızarana kadar pişirin.

5. Pişen çıtır karnabaharları taze nane yapraklarıyla servis edin.

Kremalı Balkabağı Çorbası

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gram balkabağı

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 adet havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı muskat

  • 1 su bardağı süt veya krema

  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

  • Balkabağı, soğan, havuç ve sarımsağı iri parçalar halinde doğrayın.

  • Sebzeleri bir kaba alıp zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.

  • Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 180 derecede 15 dakika kızartın.

  • Pişen sebzeleri bir kaba alın.

  • Üzerine sıcak suyu ekleyip blenderdan geçirin.

  • Krema veya sütü ekleyip muskat ile tatlandırın.

  • Son dokunuş için çorbayı ısıtın.

