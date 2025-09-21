Kış Çok Erken Geldi: Trabzon, Rize ve Gümüşhane Yoğun Kar Yağışının Etkisiyle Beyaza Büründü

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonuna doğru kar yağışı beklendiğini söylemişti. Özelikle yurdun doğu kesimlerinde önemli hava değişikliklerinin yaşanacağını Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hacanın hızla soğuyacağını belirtmişti. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarında kar yağışının etkili olacağını öngörmüştü.
Şen'in söylediği gibi Karadeniz kar yağışına teslim oldu. Trabzon, Rize ve Gümüşhane beyaza büründü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Eylül günü yaşadığı bölgenin durumunu kaydeden vatadaş kar yağışının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın