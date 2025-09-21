onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kış Çok Erken Geldi: Trabzon, Rize ve Gümüşhane Yoğun Kar Yağışının Etkisiyle Beyaza Büründü

Kış Çok Erken Geldi: Trabzon, Rize ve Gümüşhane Yoğun Kar Yağışının Etkisiyle Beyaza Büründü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.09.2025 - 13:29

İçerik Devam Ediyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şensosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonuna doğru kar yağışı beklendiğini söylemişti. Özelikle yurdun doğu kesimlerinde önemli hava değişikliklerinin yaşanacağını Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hacanın hızla soğuyacağını belirtmişti. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarında kar yağışının etkili olacağını öngörmüştü. 

Şen'in söylediği gibi Karadeniz kar yağışına teslim oldu. Trabzon, Rize ve Gümüşhane beyaza büründü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

21 Eylül günü yaşadığı bölgenin durumunu kaydeden vatadaş kar yağışının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

21 Eylül günü yaşadığı bölgenin durumunu kaydeden vatadaş kar yağışının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

Kardan yolların kapandığı, araçların yolları açmak için çalışmalara başladığı görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın