“Kırmızı Kraliçe” Etkisi Nedir? Piyasada Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?

Bu daha çok ekonomik bir tabir, o yüzden herkes bilemiyor. İş dünyasında sürekli bir rekabet var, bunu hepimiz biliyoruz. Bu etki de aslında bunu anlatan bir kavram. Kısaca, firmaların piyasada kalabilmek için sürekli koşması gerektiğini ifade ediyor.

Adı niye bu kadar garip peki?

Bu kavramın çıkış noktası, hepimizin bildiği Alice Harikalar Diyarında kitabı. Hikayedeki Kırmızı Kraliçe, aynı yerde kalmak için sürekli koşmak gerektiğini söylemiş. Buradan yola çıkarak Kırmızı Kraliçe etkisi, firmaların piyasada aynı yerde kalmak için bile koşması gerektiğini anlatan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Firmalar yeni ürünler çıkarıyor ama rakipleri de boş durmuyor.

Şirketler yeni ürünler çıkarıyorlar, fiyatları değiştiriyorlar ve yeni stratejiler belirliyorlar. Ama bu sırada rakipleri de boş durmuyor, onlar da aynı hızla ilerlemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla piyasa durmaya izin vermiyor.