onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
“Kırmızı Kraliçe” Etkisi Nedir? Piyasada Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?

etiket “Kırmızı Kraliçe” Etkisi Nedir? Piyasada Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 14:02

Kırmızı Kraliçe etkisi diye bir şey duymuş muydun? Ekonomiyle ilgisi olanların bilebileceği bu kavramı biz senin için inceledik. Kırmızı Kraliçe etkisinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan hemen anlatalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kırmızı Kraliçe etkisini hiç duymamış olabilirsin!

Bu daha çok ekonomik bir tabir, o yüzden herkes bilemiyor. İş dünyasında sürekli bir rekabet var, bunu hepimiz biliyoruz. Bu etki de aslında bunu anlatan bir kavram. Kısaca, firmaların piyasada kalabilmek için sürekli koşması gerektiğini ifade ediyor.

Adı niye bu kadar garip peki?

Bu kavramın çıkış noktası, hepimizin bildiği Alice Harikalar Diyarında kitabı. Hikayedeki Kırmızı Kraliçe, aynı yerde kalmak için sürekli koşmak gerektiğini söylemiş. Buradan yola çıkarak Kırmızı Kraliçe etkisi, firmaların piyasada aynı yerde kalmak için bile koşması gerektiğini anlatan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. 

Firmalar yeni ürünler çıkarıyor ama rakipleri de boş durmuyor.

Şirketler yeni ürünler çıkarıyorlar, fiyatları değiştiriyorlar ve yeni stratejiler belirliyorlar. Ama bu sırada rakipleri de boş durmuyor, onlar da aynı hızla ilerlemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla piyasa durmaya izin vermiyor.

Peki ne yapmaları lazım?

Şirketlerin piyasada kalabilmesi için yenilik yapmaları gerekiyor. Yani nasılsa satış yapıyorum diye yerinde sayarsa o zaman bir süre sonra piyasadan silinme ihtimali yüksek. Şirketlerin yapması gereken ürün geliştirmek, teknolojilerini güncellemek ve müşteri deneyimini iyileştirmek.

Kırmızı Kraliçe etkisi yeniliği mecbur kılıyor!

Pazarın sürekli değişen bir yapısı var. Böyle bir pazarda tüketicilerin talepleri de sürekli değişiyor. Tabii ki değişen talepleri firmaların takip edip kendilerini sürekli şekilde geliştirmeleri gerekiyor.

Firmaların her anlamda kendilerini geliştirmeleri gerek!

Firmaların devamlı ürün geliştirmesi gerekiyor, bunu söyledik ama bunun yanında fiyat konusunda da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani ürün rekabeti olduğu kadar fiyat rekabeti de var piyasada. O yüzden çeşitli indirimlerle, promosyonlarla fiyat rekabetinin arkasında kalmamaya çalışmaları gerekiyor. 

Müşteriler de sürekli değişiyor. 

Müşteriler kendini geliştirdikçe almak istedikleri de gelişiyor elbette. Yani 'Ben ürün satıyorum, müşterileri memnun etmek için başka bir şeye ihtiyacım yok' diye bir düşünceyle yola çıkılmaz. Rakip firmaya yetişebilmenin yolu müşterinin memnuniyetini kazanmak. Bunun için de firmanın kendini geliştirmesi gerek.

Rekabet hiç bitmez!

Evet, belki şu an bir firma önde ama bu durum geçici elbette. Çünkü rekabet avantajı hiçbir zaman uzun süreli olmaz. Bir şirket benzersiz bir ürün ya da teknoloji ortaya koysa da diğer şirketler bu avantajı kısa sürede yakalayacaktır. Bu etki de bunu söyler zaten! Buna göre bir adım önde olmak yetmiyor, her zaman önde olmak gerekiyor.

Kırmızı Kraliçe etkisi bir denge durumu aslında!

Bu etki bir dengeyi anlatıyor. Yani rakip firmalara karşı avantaj elde etmek için hep önde olmak gerekiyor. Ama çok önde gidilirse de hata yapma riski artabilir. O yüzden sürekli ilerlemek gerekiyor, doğru ama bu ilerleme elbette kontrollü olmalı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın