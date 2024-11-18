Kendisine Seri Şekilde Ofansif Şakalar Yapılan Tesettürlü Komedyen Twitter'ı İkiye Böldü
Kendisine Seri Şekilde Ofansif Şakalar Yapılan Tesettürlü Komedyen Twitter'ı İkiye Böldü
Ülkemizde toplumsal faylar halen daha mevcut. Böyle bir durumda ofansif mizah daha fazla tartışılır hale geliyor. Hangi ofansif şakanın maksadını aşıp aşmadığı, mizahla manevi zarar arasındaki çizgi de kişiye ve değer yargılarına göre değişiyor. Twitter'ı ikiye bölen son tartışma da bununla ilgili. Bir güldürü programında Ümmühan isimli tesettürlü bir stand up sanatçısına seri şekilde ofansif söylemlerde bulunuldu. Şakayı yapan kadar şaka yapılan da tartışma yarattı.
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Mezat Şov'da Ümmühan isimli stand up sanatçısına yapılan şakalar şu şekilde;
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Tabii bu şakalar tepki gördü.
Kendisini aşağılattığını düşünenler oldu.
Zina göndermesine dikkat çekenler oldu.
Bunun şaka olmadığını düşünen de var.
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Tabii kendisini destekleyen de çok.
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