Kendisine Seri Şekilde Ofansif Şakalar Yapılan Tesettürlü Komedyen Twitter'ı İkiye Böldü

Ülkemizde toplumsal faylar halen daha mevcut. Böyle bir durumda ofansif mizah daha fazla tartışılır hale geliyor. Hangi ofansif şakanın maksadını aşıp aşmadığı, mizahla manevi zarar arasındaki çizgi de kişiye ve değer yargılarına göre değişiyor. Twitter'ı ikiye bölen son tartışma da bununla ilgili. Bir güldürü programında Ümmühan isimli tesettürlü bir stand up sanatçısına seri şekilde ofansif söylemlerde bulunuldu. Şakayı yapan kadar şaka yapılan da tartışma yarattı.