Kendisine Hayran Bıraktı: Profesyonel Bir Dublör Farklı Koşullarda Vurulma Anlarını Canlandırdı

Kendisine Hayran Bıraktı: Profesyonel Bir Dublör Farklı Koşullarda Vurulma Anlarını Canlandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.09.2025 - 09:27

Dublörlük, film, dizi veya sahne prodüksiyonlarında oyuncuların tehlikeli sahnelerini veya teknik olarak zorlayıcı hareketlerini güvenli bir şekilde gerçekleştiren profesyonel bir meslektir. Dublörler dövüş sahneleri, yüksekten atlamalar, araba sahneleri veya hız gerektiren hareketlerde oyuncuların yerine geçer. Bu sayede hem oyuncuların güvenliği sağlanır hem de sahnelerin daha gerçekçi ve etkileyici görünmesi mümkün olur. Dublörler bu konuda ciddi bir eğitimden geçerek hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini geliştirirler. Onlar bir anlamda sinema ve televizyon endüstrisinin görünmez kahramanlarıdır.

Profesyonel dublör Lilou Ruel, farklı koşullarda vurulma anlarını canlandırdı. Ruel'in oyunculuğu kendisine hayran bıraktı.

Bazı oyuncular, özellikle aksiyon veya tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayı reddedebiliyor.

Sahnenin gerçekliğini artırmak istemeleri, fiziksel yeteneklerini göstermek istemeleri veya kariyerlerinde “cesur ve risk alan bir oyuncu” imajı oluşturmak istemeleri gibi nedenlerle bu seçimi yapıyorlar. Ülkemizde Cüneyt Arkın'ın hiç dublör kullanmadığı biliniyor bildiğiniz üzere. Ancak bu tercih, ciddi yaralanma riskini de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un basit bir yangın sahnesinde bile dublör kullanması çok eleştirilmiş, bu görüntüleri paylaşan dublörün ise işinden olduğu öğrenilmişti.

