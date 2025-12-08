onedio
Kendini Ne Kadar Sabote Ediyorsun?

Kendini Ne Kadar Sabote Ediyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer
08.12.2025 - 15:01

Kimi zaman hayatımızda ilerlememizi sağlayan şeyler başkaları değil, bizzat kendi davranışlarımızdır. Bunu fark etmek ise çoğu zaman zordur. Bu test, düşünce biçimlerini, alışkanlıklarını ve tepkilerini analiz ederek kendini saboteye ne kadar meyilli olduğunu ortaya çıkaracak. Sonuçlar seni hem şaşırtacak hem de kendini daha iyi anlamana yardımcı olacak.

Hadi teste!

1. Bir işe başlaman gerektiğinde ilk tepkin nedir?

2. Bir hedef koyduğunda kendine ne kadar güvenirsin?

2. Bir hedef koyduğunda kendine ne kadar güvenirsin?

3. Bir problem çıktığında ilk düşüncen ne olur?

4. Övgü aldığında ne yaparsın?

5. Bir hata yaptığında?

6. Birine hayır demen gerektiğinde?

7. Kendini geliştirmekle ilgili ne hissedersin?

8. Zor bir kararla karşılaştığında?

9. Başkalarının başarısı seni nasıl etkiler?

10. Bir şeyi ertelemek senin için…

Sen kendini hiç sabote etmiyorsun!

Bir ayna karşısında durduğunda, yüzünü gözlerinin derinliklerine kadar tanıyan biri olarak kendini görüyorsun. Her bir çizgin, her bir kırışıklığın hikayesini biliyorsun. Ancak bu, sadece fiziksel görünüşünle sınırlı değil. Kendini, tüm güçlü ve zayıf yanlarınla kabul ediyor ve biliyorsun. Bu, herkesin sahip olmadığı bir yetenek ve cesaret gerektiriyor. Zorluklarla karşılaştığında, pes etmek yerine, onları aşmanın yollarını bulmayı tercih ediyorsun. Hata yaptığında, kendini yerlere sermek yerine, hatanın üzerine gidip çözüm odaklı düşünüyorsun. Bu, sadece duygusal zekânın değil, aynı zamanda olgunluğun da bir göstergesi. İşte bu yüzden, hayatta karşılaştığın engeller seni yıldırmıyor, aksine daha da güçlendiriyor. Kendini sabote etmek yerine, kendine olan inancını ve güvenini koruyarak ilerliyorsun. Bu, hayatta istikrarlı bir şekilde ilerlemenin anahtarı. Kendini tanımanın ve kabul etmenin verdiği güçle, hayatın zorluklarına karşı dik duruyorsun. Kendine olan bu güvenin ve inancın, seni her zaman bir adım öne taşıyor.

Sen kendini nadiren sabote ediyorsun!

Her zaman kontrollü ve dikkatli biri olduğun bilinen bir gerçek. Ancak, hayatın getirdiği yoğun stres, ağır baskı ve duygusal dalgalanmalar karşısında bazen kendini geri plana çekmeyi tercih ediyorsun. Bu durum, senin olağanüstü yeteneklerini ve enerjini biraz olsun gölgede bırakabiliyor. Bazen, önündeki işleri ertelemeyi seçiyorsun. Bu, belki de bir sonraki adımın ne olacağına dair belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir. Ya da belki de, her şeyin mükemmel olmasını istemen ve her zaman en iyisini hedeflemen nedeniyle, işleri ertelemeyi tercih ediyorsun. Ayrıca, 'ya olmazsa' düşüncesi de seni yavaşlatan bir diğer faktör. Bu düşünce, belki de içindeki mükemmeliyetçi ruhun bir parçası. Ancak, bu düşünce seni harekete geçmekten alıkoyuyor ve ilerlemenin önünde bir engel oluşturuyor. Kendine olan güvenini biraz olsun sarsıyor ve enerjini düşürüyor. Sonuç olarak, yoğun stres ve baskı durumlarında kendini geri çekme eğiliminde olman, işleri ertelemeyi seçmen ve 'ya olmazsa' düşüncesi, senin hızını kesen ve enerjini düşüren faktörler arasında. Ancak, unutma ki her zaman senin kontrolünde olan bir şey var; o da kendi düşüncelerin. Kendine olan inancını yüksek tut ve her zaman en iyisini hedeflemeye devam et. Çünkü sen, her zaman en iyisini hak ediyorsun.

Sen sık sık kendini sabote ediyorsun!

Hayatın hızlı temposunda kendinle baş başa kalmak, bazen bir maratonu andırıyor, değil mi? Zihnin, başaramama korkusuyla dolup taşıyor, kalbin ise eleştirilme endişesiyle çarpıyor. Bu duygular, seni enerjik bir tavşan yerine, korkudan donmuş bir tavşana dönüştürüyor. Kendini bu duygusal labirentte kaybolmuş hissediyorsun ve kaygılarının ağırlığı altında eziliyorsun. Bu durum, seni genellikle geri çekilmeye ve kendi kabuğuna saklanmaya itiyor. Kendini bu şekilde koruma altına almak, belki de en rahat hissettiğin yer. Ama bu durum, seni hedeflerinden, hayallerinden ve en önemlisi kendinden uzaklaştırıyor. Hedeflerini ertelemek, belki de en çok yaptığın eylem haline geliyor. Her seferinde 'belki de ben yapamam' hissi, seni daha da derinlere çekiyor ve tüm bu düşünceler, hayatının en büyük engeli haline geliyor. Ama unutma, her engel aşılmak içindir ve sen de bu engeli aşabilirsin. Kendini bu korku ve endişelerin esiri olmaktan kurtarabilir, hayallerine ve hedeflerine doğru cesur adımlar atabilirsin. Kendine olan inancını yeniden kazanabilir ve 'ben yapabilirim' diyebilirsin.

Sen sürekli kendini sabote ediyorsun!

Hayatın her anında, sanki bir gölge gibi peşinden ayrılmayan sabotaj davranışlarına mı takılı kaldın? İyi giden bir durumu bile, bir yerden çıkan bir aksaklıkla bozabileceğin düşüncesi mi seni rahatsız ediyor? Belki de bu, otomatikleşmiş bir refleks haline geldi ve farkında olmadan bu düşünceleri besliyorsun. Ertelemek, belki de hayatının en büyük düşmanı. İşlerini, görevlerini, hedeflerini ertelemek, sanki bir sonraki adımı atmak için bir engel oluşturuyor. Bu durum, hayatındaki ilerlemeyi durduruyor ve seni daha da geriye çekiyor. Özgüven eksikliği belki de en zorlu düşmanlar arasında. Kendine olan güvenini kaybettiğinde, sanki tüm kapılar yüzüne kapanıyor. Kendine olan inancını kaybettiğinde, başarıya ulaşmak bir hayal gibi görünüyor. Başarısızlık korkusu, belki de en büyük engel. Her ne kadar başarısızlık, deneyim kazanmanın bir parçası olsa da, bu korku seni harekete geçmekten alıkoyuyor. Başarısız olma ihtimali, seni daha da geriye çekiyor ve ilerlemeni engelliyor. Ve elbette, güçlü bir özeleştiri yeteneği. Kendini sürekli eleştirmek, sanki bir hata yapma korkusu oluşturuyor. Kendine karşı bu kadar acımasız olmak, hayatını zorlaştırıyor ve kendini daha da kötü hissetmene neden oluyor. Bu durumlar, hayatını zorlaştıran ve seni geriye çeken etmenler. Ancak unutma ki, bu durumları aşmak da senin elinde. Kendine olan inancını geri kazanmak, başarısızlık korkusunu yenmek, ertelemeyi bırakmak ve özeleştiri yeteneğini doğru bir şekilde kullanmak, senin elinde. Kendine olan inancını geri kazan ve hayatını kolaylaştır.

İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
