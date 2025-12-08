Kendini Ne Kadar Sabote Ediyorsun?
Kimi zaman hayatımızda ilerlememizi sağlayan şeyler başkaları değil, bizzat kendi davranışlarımızdır. Bunu fark etmek ise çoğu zaman zordur. Bu test, düşünce biçimlerini, alışkanlıklarını ve tepkilerini analiz ederek kendini saboteye ne kadar meyilli olduğunu ortaya çıkaracak. Sonuçlar seni hem şaşırtacak hem de kendini daha iyi anlamana yardımcı olacak.
Hadi teste!
1. Bir işe başlaman gerektiğinde ilk tepkin nedir?
2. Bir hedef koyduğunda kendine ne kadar güvenirsin?
3. Bir problem çıktığında ilk düşüncen ne olur?
4. Övgü aldığında ne yaparsın?
5. Bir hata yaptığında?
6. Birine hayır demen gerektiğinde?
7. Kendini geliştirmekle ilgili ne hissedersin?
8. Zor bir kararla karşılaştığında?
9. Başkalarının başarısı seni nasıl etkiler?
10. Bir şeyi ertelemek senin için…
Sen kendini hiç sabote etmiyorsun!
Sen kendini nadiren sabote ediyorsun!
Sen sık sık kendini sabote ediyorsun!
Sen sürekli kendini sabote ediyorsun!
