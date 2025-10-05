Kendi Zihninde Ne Kadar Güvendesin?
Zihnimiz, hem en güvenli sığınağımız hem de en karmaşık labirentimiz olabilir. Bazen düşüncelerimizle huzur buluruz, bazen de onların ağırlığı altında eziliriz. Peki sen, kendi zihninde gerçekten güvende misin? Yoksa bastırdığın duygular, bitmeyen iç sesler ya da geçmişten gelen izler seni fark etmeden yıpratıyor mu? Bu test, kendi iç dünyanla olan ilişkine ayna tutmak için tasarlandı. Ne kadar farkındasın? Ne kadar dengedesin? Ve en önemlisi: Zihnin senin için bir ev mi, yoksa bir savaş alanı mı?
1. Zihnin sessiz kaldığında huzur hissediyor musun?
2. Geçmişte yaptığın hataları sürekli zihninde tekrarlar mısın?
3. Kendi iç sesin genelde seni destekliyor mu?
4. Kafanı meşgul eden düşünceler yüzünden uykusuz kaldığın olur mu?
5. Kendinle baş başa kaldığında huzursuzluk hisseder misin?
6. Olumsuz düşünceler geldiğinde onları yönetebiliyor musun?
7. Eleştiriye karşı zihninde aşırı savunmacı bir tepki oluşur mu?
8. Zihnini dinlendirmek için düzenli olarak zaman ayırıyor musun?
9. İçsel düşüncelerinin seni sabote ettiğini düşündüğün anlar oluyor mu?
10. Son olarak zihinsel olarak dengeli ve kontrol sende hissediyor musun?
Zihnin Biraz Karışık Görünüyor.
Zihninde Güvendesin!
