Kendi Zihninde Ne Kadar Güvendesin?

05.10.2025 - 14:04

Zihnimiz, hem en güvenli sığınağımız hem de en karmaşık labirentimiz olabilir. Bazen düşüncelerimizle huzur buluruz, bazen de onların ağırlığı altında eziliriz. Peki sen, kendi zihninde gerçekten güvende misin? Yoksa bastırdığın duygular, bitmeyen iç sesler ya da geçmişten gelen izler seni fark etmeden yıpratıyor mu? Bu test, kendi iç dünyanla olan ilişkine ayna tutmak için tasarlandı. Ne kadar farkındasın? Ne kadar dengedesin? Ve en önemlisi: Zihnin senin için bir ev mi, yoksa bir savaş alanı mı?

1. Zihnin sessiz kaldığında huzur hissediyor musun?

2. Geçmişte yaptığın hataları sürekli zihninde tekrarlar mısın?

3. Kendi iç sesin genelde seni destekliyor mu?

4. Kafanı meşgul eden düşünceler yüzünden uykusuz kaldığın olur mu?

5. Kendinle baş başa kaldığında huzursuzluk hisseder misin?

6. Olumsuz düşünceler geldiğinde onları yönetebiliyor musun?

7. Eleştiriye karşı zihninde aşırı savunmacı bir tepki oluşur mu?

8. Zihnini dinlendirmek için düzenli olarak zaman ayırıyor musun?

9. İçsel düşüncelerinin seni sabote ettiğini düşündüğün anlar oluyor mu?

10. Son olarak zihinsel olarak dengeli ve kontrol sende hissediyor musun?

Zihnin Biraz Karışık Görünüyor.

Bazen, hayatın karmaşası içinde zihinsel güvenliğimiz sarsılıyor, değil mi? Geçmişin ağır yükleri, üzerine örttüğümüz duygular, belki de hiç farkında olmadığımız endişeler... Hepsi birer düşünce bulutu olarak zihnimizi meşgul ediyor. Ancak unutmamalıyız ki, tıpkı bir bahçıvan gibi, zihnimizin toprağını da biz ekiyor, suluyor ve bakımını yapıyoruz. Biraz daha şefkatli olmayı öğrenmek, belki de en başta kendimize karşı, bize bu konuda yardımcı olabilir. Kendimize karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmak, zihnimizdeki düşünce bulutlarını dağıtmamızı sağlar. Düşüncelerimizi gözlemlemek de bir diğer önemli adım. Kendi düşüncelerimizi bir adım geriden izlemek, onları objektif bir şekilde değerlendirmek, bize zihinsel huzur ve dinginlik sağlar.

Zihninde Güvendesin!

Kendi iç dünyanla adeta bir simbiyoz ilişkisi kurmuşsun. Düşüncelerini yönetme konusunda adeta bir usta gibi hareket ediyorsun ve bu yeteneğin, zorlu ve stresli durumlarla karşılaştığında bile içsel dengeni korumana yardımcı oluyor. Kendine olan bu derin anlayış ve kabullenme, zihinsel güvenliğini önemli ölçüde artırıyor. Elbette hayat, inişler ve çıkışlarla dolu bir yolculuk ve her zaman pürüzsüz bir seyir izlemiyor. Ancak senin gibi sağlam bir temele sahip olanlar, bu dalgalanmalara karşı daha dirençli oluyorlar. Bu durum, senin iç huzurunu ve dengeni korumanı sağlıyor. Kendinle bu denli barışık olman, hayatın getirdiği zorlukları daha kolay aşmana yardımcı oluyor ve seni daha güçlü kılıyor.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
