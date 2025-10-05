Kendi Zihninde Ne Kadar Güvendesin?

Bazen, hayatın karmaşası içinde zihinsel güvenliğimiz sarsılıyor, değil mi? Geçmişin ağır yükleri, üzerine örttüğümüz duygular, belki de hiç farkında olmadığımız endişeler... Hepsi birer düşünce bulutu olarak zihnimizi meşgul ediyor. Ancak unutmamalıyız ki, tıpkı bir bahçıvan gibi, zihnimizin toprağını da biz ekiyor, suluyor ve bakımını yapıyoruz. Biraz daha şefkatli olmayı öğrenmek, belki de en başta kendimize karşı, bize bu konuda yardımcı olabilir. Kendimize karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmak, zihnimizdeki düşünce bulutlarını dağıtmamızı sağlar. Düşüncelerimizi gözlemlemek de bir diğer önemli adım. Kendi düşüncelerimizi bir adım geriden izlemek, onları objektif bir şekilde değerlendirmek, bize zihinsel huzur ve dinginlik sağlar.