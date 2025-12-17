Kendi Evine Çıktığında Aile Evinin Değerini Anladığın 10 An
Kendi evine çıkmak oldukça güzel olsa da zaman zaman aile evini özleriz... Öyle anlar var ki aile evinin değerini anlıyoruz. Temizliğinden yemeğine aile evinin de mükemmel olduğu o anları şöyle bir hatırlamaya ne dersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Buzdolabını açtığında boşlukla karşılaştığında
2. Çamaşır makinesinin çalışmasının yetmediğini fark ettiğinde
3. Halıyı süpürüp bitirdiğinde aslında annenin bunu her gün nasıl yaptığına şaşırdığında
4. Banyonun camına su damlattığın için ertesi gün lekeleri görünce “hiç böyle olmuyordu” dediğinde
5. Çorapların tek başına dolaştığını fark edip çocukken nasıl hep ikili kaldıklarına hayret ettiğinde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Market alışverişinin bitmediğini, evin sürekli “bir şey istediğini” fark ettiğinde
7. Annenin lavaboyu nasıl pırıl pırıl yaptığını düşünürken seninki neden sürekli su lekeli kaldığında
8. Evde yalnız bir akşam yemeği yerken aileyle sofraya oturmanın değerini hissettiğinde
9. Çarşaf değiştirdikten sonra yatağın neden oturmadığını anlamadığında
10. Misafirden sonra evi toplamanın ne demek olduğunu anladığında
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın