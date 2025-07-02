Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisinden Survivor Sedat'ın Üç Harflilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. Bunların başında ise NOW geliyor!
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Survivor'ın iki iddialı ismi olan Sema Aydemir ve Adem Kılıççı, yarışmanın yanı sıra dışarıda çok yakın iki arkadaş.
Leyla dizisinin final yapmasının hemen ardından daha önce kriz yaşayan iki başrol birbirini takipten çıkmıştı.
Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Deha'da başrol olan Ahsen Eroğlu, bir süre sonra dizinin kadrosundan ayrılmıştı.
Survivor'ın iki iddialı ismi Adem ve Hikmet'in dostluğunu bilmeyen yok.
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Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sema, bu sezon Aycan'a yenilip elenince büyük olay olmuştu.
Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu.
Yeni sezonun Karadeniz dizilerinden biri olan Gözleri Karadeniz, 10 Temmuz'da sete çıkmaya hazırlanıyor.
Müge Anlı'nın yaz sezonunda sunduğu Güven Bana, tüm heyecanıyla sürüyor.
Sen Anlat Karadeniz, Gülbeyaz gibi Karadeniz dizileri televizyon dünyasını bir zamanlar geçirmişti. Bunu unutmayan ATV, yeni sezona bomba gibi bir Karadeniz dizisi hazırlıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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