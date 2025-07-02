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Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisinden Survivor Sedat'ın Üç Harflilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisinden Survivor Sedat'ın Üç Harflilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2025 - 00:22

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

2 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. Bunların başında ise NOW geliyor!

Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. Bunların başında ise NOW geliyor!

Yeni yayın döneminin başlayacağı eylül ayı için geri sayım başlarken kanallar yeni sezonda yayınlanacak iddialı yapımlar için harekete geçti. Bunlardan biri de NOW oldu. Yeni sezon için Kore formatı “Lies Of Lies” adlı dizinin uyarlamasını yayınlamaya hazırlanan NOW, dizinin başrollerini belirledi.

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Survivor'ın iki iddialı ismi olan Sema Aydemir ve Adem Kılıççı, yarışmanın yanı sıra dışarıda çok yakın iki arkadaş.

Survivor'ın iki iddialı ismi olan Sema Aydemir ve Adem Kılıççı, yarışmanın yanı sıra dışarıda çok yakın iki arkadaş.

Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, 'Bi Ondan Bi Bundan' adlı programa konuk oldu. Sema Aydemir, Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı ile bir televizyon programı yapacaklarını açıkladı!

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Leyla dizisinin final yapmasının hemen ardından daha önce kriz yaşayan iki başrol birbirini takipten çıkmıştı.

Leyla dizisinin final yapmasının hemen ardından daha önce kriz yaşayan iki başrol birbirini takipten çıkmıştı.

Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin birbirini takip etmeyi bırakmasının ardından bazı Leyla oyuncularından beklenmedik bir hamle geldi.

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Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Deha'da başrol olan Ahsen Eroğlu, bir süre sonra dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Deha'da başrol olan Ahsen Eroğlu, bir süre sonra dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Son olarak Deha dizisinde izlediğimiz Ahsen Eroğlu, başrol olduğu dizinin kadrosundan aniden çıkarılmıştı. Eroğlu yerine Melis Sezen'in başrolü üstlendiği dizi düşük reytingler nedeniyle final yapmış ve herkes bu gidişatı Ahsen Eroğlu'nun gidişine bağlamıştı. Başarılı oyuncunun bir sonraki projesi merakla beklenirken sonunda beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi.

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Survivor'ın iki iddialı ismi Adem ve Hikmet'in dostluğunu bilmeyen yok.

Survivor'ın iki iddialı ismi Adem ve Hikmet'in dostluğunu bilmeyen yok.

Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, 2025 şampiyonu Adem Kılıççı'yı çok sevse de yarışmada sık sık tartışma yaşadılar. Bir Survivor izleyicisi, Hikmet'e Adem'le neden tartıştığını sordu. Aldığı yanıt ise okuyanları tebessüm ettirdi.

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Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sema, bu sezon Aycan'a yenilip elenince büyük olay olmuştu.

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sema, bu sezon Aycan'a yenilip elenince büyük olay olmuştu.

Survivor 2025'in geride kalmasının ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Ancak eminiz ki böylesi kimsenin aklına gelmemiştir... Sema Aydemir, Çılgın Sedat'la yaşadığı sorunun kaynağını açıkladı. İddiasına göre Çılgın Sedat, 'Üç harflilerimiz çatışıyor' diyerek zaten korkan Sema'yı daha da korkutmuş.

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Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu.

Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu.

Kenan İmirzalıoğlu hayranlarını böyle alalım: Müjdemizi isteriz! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, en son 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmıştı. Daha sonra yalnızca dijitale iş yapan ve Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ünlü oyuncu yeni sezonda ekranlara dönüyor. OGM Pictures'la anlaşan ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

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Yeni sezonun Karadeniz dizilerinden biri olan Gözleri Karadeniz, 10 Temmuz'da sete çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonun Karadeniz dizilerinden biri olan Gözleri Karadeniz, 10 Temmuz'da sete çıkmaya hazırlanıyor.

ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak Gözleri Karadeniz dizisinin hazırlıkları tamamlanmak üzere. 3 Temmuz'da okuma provası yapılacak dizinin 10 Temmuz'da Rize'de sete çıkması planlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye 3. Kardeşlerim dizisi oyuncusu dahil oldu.

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Müge Anlı'nın yaz sezonunda sunduğu Güven Bana, tüm heyecanıyla sürüyor.

Müge Anlı'nın yaz sezonunda sunduğu Güven Bana, tüm heyecanıyla sürüyor.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Güven Bana'nın dün akşamki konukları Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'dı. 125.000 TL'lik soruda ikiliyi zorlayan bir futbol sorusu soruldu. Soruda epey zorlanan ikili, en sonunda doğru cevabı vermeyi başardı.

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Sen Anlat Karadeniz, Gülbeyaz gibi Karadeniz dizileri televizyon dünyasını bir zamanlar geçirmişti. Bunu unutmayan ATV, yeni sezona bomba gibi bir Karadeniz dizisi hazırlıyor.

Sen Anlat Karadeniz, Gülbeyaz gibi Karadeniz dizileri televizyon dünyasını bir zamanlar geçirmişti. Bunu unutmayan ATV, yeni sezona bomba gibi bir Karadeniz dizisi hazırlıyor.

ATV, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Aşiret dizilerinin çok sevildiği bu dönemlerde Karadeniz dizisi yaparak farklılık yaratmayı hedefleyen kanal, Gözleri Karadeniz dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusunun Gözleri Karadeniz dizisinde rol alacağını duyurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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