Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisinden Survivor Sedat'ın Üç Harflilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yeni yayın döneminin başlayacağı eylül ayı için geri sayım başlarken kanallar yeni sezonda yayınlanacak iddialı yapımlar için harekete geçti. Bunlardan biri de NOW oldu. Yeni sezon için Kore formatı “Lies Of Lies” adlı dizinin uyarlamasını yayınlamaya hazırlanan NOW, dizinin başrollerini belirledi.