Aynı Diziden 3. Oyuncu Oldu: Gözleri Karadeniz Dizisine Bir Kardeşlerim Oyuncusu Daha Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak Gözleri Karadeniz dizisinin hazırlıkları tamamlanmak üzere. 3 Temmuz'da okuma provası yapılacak dizinin 10 Temmuz'da Rize'de sete çıkması planlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye 3. Kardeşlerim dizisi oyuncusu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonun Karadeniz dizilerinden biri olan Gözleri Karadeniz, 10 Temmuz'da sete çıkmaya hazırlanıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna Kardeşlerim dizisinden 3. oyuncu dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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