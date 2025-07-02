Survivor Sema'dan Bir Garip Açıklama: Çılgın Sedat, "Üç Harflilerimiz Çatışıyor" Demiş!
Survivor 2025'in geride kalmasının ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Ancak eminiz ki böylesi kimsenin aklına gelmemiştir... Sema Aydemir, Çılgın Sedat'la yaşadığı sorunun kaynağını açıkladı. İddiasına göre Çılgın Sedat, 'Üç harflilerimiz çatışıyor' diyerek zaten korkan Sema'yı daha da korkutmuş.
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Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sema, bu sezon Aycan'a yenilip elenince büyük olay olmuştu.
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Ufuk Ağca'nın sorularını Bi' Ondan Bi' Bundan'da cevaplayan Sema, Survivor'da yaşadıklarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
O açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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