Kaygılı Mısın Yoksa Güvenli Mi? Bağlanma Stilleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Kaygılı Mısın Yoksa Güvenli Mi? Bağlanma Stilleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Söz konusu ilişkiniz olduğunda hem sizde hem partnerinizde bazı temel bağlanma kodlarının oluşması çok normal. Kimi zaman aşırı kıskançlık, kimi zaman yalnızlık korkusu, kimi zaman ise güvensizlik şeklinde gelişebilen bu süreçler psikolojide 'Bağlanma Teorisi' olarak adlandırılıyor ve bireyin uzun veya kısa soluklu ilişkilerine yansıyor.
Gelin hep birlikte, öz farkındalığımızı artırmak ve toksik ilişkilerden kendimizi korumak için bağlanma stilleri hakkında biraz daha bilgi edinelim!
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Bağlanma Teorisi nedir?
Bağlanma stilleri kendi içinde dört gruba ayrılır.
Güvenli bağlanma nedir?
Güvenli bağlanma, kişinin bebeklik döneminde sahip olduğu sağlıklı ortamı kendi ilişkisine yansıtma biçimidir.
Güvenli bağlanmada sevgi, saygı ve sadakat ön plandadır.
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Kaçıngan bağlanma nedir?
Kaçıngan bağlanmada kişi kendi içine döner.
Kaçıngan bağlanma biçimine sahip kişilerin hayatına birini alması çok kolay değildir, ilişkileri ise genellikle kısa sürelidir.
Kaygılı bağlanma nedir?
Kaygılı bağlanma, çocuklukta içinde bulunulan güvensiz ve endişe dolu ortamdan kaynaklanır.
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Kaçıngan bağlanmanın tersi olarak da değerlendirilen bu bağlanma stilinde, olumsuz benlik algısı hakimdir.
Korkulu tutarsız (düzensiz) bağlanma nedir?
Yardıma ihtiyacı olduğunda destek alıp alamayacağını bilmeden yetişen bireyler, çevrelerine karşı dengesiz bir bağlanma stili geliştirirler.
Düzensiz ilişki tipinde hem sosyal hem romantik ilişkiler fazlasıyla kaygı vericidir.
Bağlanma stillerinin özellikleri hakkında bilgi edinmek yaşadığınız ilişkiye ışık tutabilir.
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