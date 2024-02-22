Kaygılı Mısın Yoksa Güvenli Mi? Bağlanma Stilleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Söz konusu ilişkiniz olduğunda hem sizde hem partnerinizde bazı temel bağlanma kodlarının oluşması çok normal. Kimi zaman aşırı kıskançlık, kimi zaman yalnızlık korkusu, kimi zaman ise güvensizlik şeklinde gelişebilen bu süreçler psikolojide 'Bağlanma Teorisi' olarak adlandırılıyor ve bireyin uzun veya kısa soluklu ilişkilerine yansıyor.

Gelin hep birlikte, öz farkındalığımızı artırmak ve toksik ilişkilerden kendimizi korumak için bağlanma stilleri hakkında biraz daha bilgi edinelim!