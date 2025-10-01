Kaybettikleri Yakınlarının Yarım Kalan Hayallerini Paylaşan Kişiler
İnsanoğlu olarak sürekli bir planlama içindeyiz. En uzun vadeli ve zor olanından en kısa vadeli olana kadar sürekli bir şeyleri düşünüyor, bir şeyler için koşturuyor, bir şeylerin rayına oturmasını oldurmaya çalışıyoruz. Hatta tüm bu hengameye kendimizi öyle kaptırıyoruz ki aslında hayata dair çok daha mühim bir gerçeği dahi unutabiliyoruz.
X'te bir kullanıcı hayatını kaybeden bir akrabasının cenazesinde gördüklerini paylaştı. Hayatını kaybeden akrabasının kışa hazırlık için aldığı montun kendisinde bıraktığı duyguları paylaştı. Tabii bu kadar çıplak bir gerçek pek çok kişinin başına geldiği için paylaşımın altında da bizzat yaşadığı veya çevresinde şahit olduğu durumları paylaşan kişiler de tecrübelerini aktardı.
İlk paylaşım şöyleydi;
Başka kullanıcılar da ailelerinde yaşadıklarından örnek verdi.
Tabii yarım kalan hayaller de konuşuldu.
Kahramanmaraş depremlerindeki enkaz görüntüleri halen daha hafızalarda.
Başka bir paylaşım da şöyle;
Üzerinden yıllar geçse de unutulmayan anılar paylaşıldı.
👇
👇
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın