Kaybettikleri Yakınlarının Yarım Kalan Hayallerini Paylaşan Kişiler

İnsanoğlu olarak sürekli bir planlama içindeyiz. En uzun vadeli ve zor olanından en kısa vadeli olana kadar sürekli bir şeyleri düşünüyor, bir şeyler için koşturuyor, bir şeylerin rayına oturmasını oldurmaya çalışıyoruz. Hatta tüm bu hengameye kendimizi öyle kaptırıyoruz ki aslında hayata dair çok daha mühim bir gerçeği dahi unutabiliyoruz.

X'te bir kullanıcı hayatını kaybeden bir akrabasının cenazesinde gördüklerini paylaştı. Hayatını kaybeden akrabasının kışa hazırlık için aldığı montun kendisinde bıraktığı duyguları paylaştı. Tabii bu kadar çıplak bir gerçek pek çok kişinin başına geldiği için paylaşımın altında da bizzat yaşadığı veya çevresinde şahit olduğu durumları paylaşan kişiler de tecrübelerini aktardı.