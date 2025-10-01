Okuyanlara Kurdeşen Döktüren En Stresli Üniversite Bölümleri

Bazı bölümleri okumak gerek derslerin ağırlığı gerek uygulamalarının farklılıkları olsun en az o bölümü kazanmak kadar stresli. Tabii bu durum farklı bölümlerde eğitim alan öğrencilerin sohbetlerine de yansıyor ve kıyaslamalara da neden oluyor. Oxford Üniversitesi de o bölümlerde okuyan öğrencilerin stres seviyelerini ölçerek bir çalışma yaptı. Oxford Student Wellbeing Report başlığı altında yayınlanan 2024 verilerinin işlendiği rapora göre en stresli bölüm tıp. İkinci sırada ise Fizik yer alıyor. İnceleme yapılan 50 bölüm içinde mühendisliklerin de stres seviyeleri dikkat çekiyor.