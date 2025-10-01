onedio
Okuyanlara Kurdeşen Döktüren En Stresli Üniversite Bölümleri

Oğuzhan Kaya
01.10.2025 - 14:01

Bazı bölümleri okumak gerek derslerin ağırlığı gerek uygulamalarının farklılıkları olsun en az o bölümü kazanmak kadar stresli. Tabii bu durum farklı bölümlerde eğitim alan öğrencilerin sohbetlerine de yansıyor ve kıyaslamalara da neden oluyor. Oxford Üniversitesi de o bölümlerde okuyan öğrencilerin stres seviyelerini ölçerek bir çalışma yaptı. Oxford Student Wellbeing Report başlığı altında yayınlanan 2024 verilerinin işlendiği rapora göre en stresli bölüm tıp. İkinci sırada ise Fizik yer alıyor. İnceleme yapılan 50 bölüm içinde mühendisliklerin de stres seviyeleri dikkat çekiyor.

Oxford raporuna göre en stresli bölüm tıp.

İkinci sırada Fizik yer alırken üçüncü, dördüncü ve beşinci sırayı mühendislik bölümleri paylaşıyor. Müzik, iç mimarlık gibi bölümler ise düşük stresli bölümler arasında yer alıyor.

Listenin geri kalanı şöyle;

  • - Tıp

  • - Fizik

  • - Makine Mühendisliği

  • - Elektrik Mühendisliği

  • - İnşaat Mühendisliği

  • - Bilgisayar

  • - Matematik

  • - Kimya Mühendisliği

  • - Kimya

  • - Biyomedikal Mühendisliği

  • - Mimarlık

  • - Hukuk

  • - Biyokimya

  • - Hemşirelik

  • - Çevre Bilimi

  • - Astronomi

  • - Ekonomi

  • - Veri Bilimi

  • - Yapay Zeka

  • - Veterinerlik

  • - Mikrobiyoloji

  • - Nörobilim

  • - Finans

  • - Muhasebe

  • - Felsefe

  • - Siyaset Bilimi

  • - Jeoloji

  • - Dilbilim

  • - Antropoloji

  • - Sosyoloji

  • - Psikoloji

  • - Uluslararası İlişkiler

  • - Kriminoloji

  • - Sosyal Hizmet

  • - Eğitim

  • - Edebiyat

  • - Tarih

  • - İletişim

  • - İşletme Yönetimi

  • - Pazarlama

  • - Gazetecilik

  • - Halkla İlişkiler

  • - Tiyatro Sanatları

  • - Güzel Sanatlar

  • - Grafik Tasarım

  • - Müzik

  • - Tarım

  • - İç Mimarlık

  • - Moda Tasarımı

  • - Turizm ve Otel İşletmeciliği

