Sıfırdan Başlamakla İlgili Paylaşım Yapan Hesap Goygoycuların Radarına Girdi

Elindeki kısıtlı imkanlara rağmen yeniden bir hayat kurmak pek çok kişinin başından geçmiştir veya şu an geçiyordur. Pek çok başarılı insan da illa hayatta bir yerde sıfırdan başlamıştır. Tabii insanın doğasında olan bu hayatta kalma ve savaşma güdülerini tekrar hatırlatan ve motive eden pek çok sosyal medya hesabı var.

Motivasyonla ilgili bir hesap da 'Sıfırdan başlamaya hazır mısın?' başlığı altında bir fotoğraf paylaştı. Ancak çoğu X kullanıcısına fotoğraftaki ortam olsun, eşyalar olsun çok da sıfırdan başlanmış hissi vermedi. Paylaşıma yüzlerce yorum geldi.