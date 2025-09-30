onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Sıfırdan Başlamakla İlgili Paylaşım Yapan Hesap Goygoycuların Radarına Girdi

Sıfırdan Başlamakla İlgili Paylaşım Yapan Hesap Goygoycuların Radarına Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2025 - 19:36

Elindeki kısıtlı imkanlara rağmen yeniden bir hayat kurmak pek çok kişinin başından geçmiştir veya şu an geçiyordur. Pek çok başarılı insan da illa hayatta bir yerde sıfırdan başlamıştır. Tabii insanın doğasında olan bu hayatta kalma ve savaşma güdülerini tekrar hatırlatan ve motive eden pek çok sosyal medya hesabı var.

Motivasyonla ilgili bir hesap da 'Sıfırdan başlamaya hazır mısın?' başlığı altında bir fotoğraf paylaştı. Ancak çoğu X kullanıcısına fotoğraftaki ortam olsun, eşyalar olsun çok da sıfırdan başlanmış hissi vermedi. Paylaşıma yüzlerce yorum geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o paylaşım 👇

İşte o paylaşım 👇
twitter.com

Yorumlara göz atalım...

Yorumlara göz atalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın