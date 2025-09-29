Deccalden 5 Dakika Önce Doğan Eski Sevgilisinin Yaptıklarını Paylaşan X Kullanıcısı Viral Oldu
Twitter'ın X olması sadece sitenin yapısını değil öne çıkan içerikleri de değiştirdi. Topluluklar, özel alanlar derken 2000'lerin forum ortamlarını andıran esintilerle dolu paylaşımlar ve itiraflar da gelmeye başladı. Son günlerin modası ise eski sevgililerinin kendilerine yaptıklarını not halinde paylaşan kullanıcılar.
Bir X kullanıcısı da daha önce atılan bir notun ardından gaza geldi ve madde madde eski sevgilisinin kendisine yaptıklarını, yalanlarını anlattı. Tüm timeline olanları şaşkınlıkla izledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X kullanıcısının eski sevgilisine dair detayları viral olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başka bir X kullanıcısı da bu akıma uydu.
Ve o listeyi paylaştı.
1.5 sene süren ilişkide yaşadıklarını ve eski sevgilisinin yaşattıklarını paylaştı.
18 maddelik liste şaşkınlığa neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haliyle liste X'te de yorumlandı.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın