Deccalden 5 Dakika Önce Doğan Eski Sevgilisinin Yaptıklarını Paylaşan X Kullanıcısı Viral Oldu

Twitter'ın X olması sadece sitenin yapısını değil öne çıkan içerikleri de değiştirdi. Topluluklar, özel alanlar derken 2000'lerin forum ortamlarını andıran esintilerle dolu paylaşımlar ve itiraflar da gelmeye başladı. Son günlerin modası ise eski sevgililerinin kendilerine yaptıklarını not halinde paylaşan kullanıcılar.

Bir X kullanıcısı da daha önce atılan bir notun ardından gaza geldi ve madde madde eski sevgilisinin kendisine yaptıklarını, yalanlarını anlattı. Tüm timeline olanları şaşkınlıkla izledi.