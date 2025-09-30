onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fenomen Ala Tokel Bardakta Su İkramının Sınıfsal Olduğunu Öne Sürdü

Fenomen Ala Tokel Bardakta Su İkramının Sınıfsal Olduğunu Öne Sürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2025 - 17:15

Sınıfsal kelimesi son yılların popüler kavramlarından. Belli başlı ekonomik sınıfları ayrıştıran tüketim alışkanlarını ve gelenekleri ifade etmekte kullanılan bu kelime son zamanlarda olur olmadık yerlerde kullanılmaya başlandı. Tabii bunun son örneği de sosyal medya fenomeni Ala Tokel.

Tokel ACN Digital etiketli bir röportajında misafirlere bardakta su ikram edilmesini yanlış bulduğunu söyledi. Bardağın tadının ve kokusunu ne olursa olsun hissettiğini söyleyen Tokel bu durumdan rahatsızlığını gizlemedi. Programın sunucusu da Tokel'e katıldığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O açıklama şöyle;

Tepkilere göz atalım 👀

Tepkilere göz atalım 👀

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın