Fenomen Ala Tokel Bardakta Su İkramının Sınıfsal Olduğunu Öne Sürdü
Sınıfsal kelimesi son yılların popüler kavramlarından. Belli başlı ekonomik sınıfları ayrıştıran tüketim alışkanlarını ve gelenekleri ifade etmekte kullanılan bu kelime son zamanlarda olur olmadık yerlerde kullanılmaya başlandı. Tabii bunun son örneği de sosyal medya fenomeni Ala Tokel.
Tokel ACN Digital etiketli bir röportajında misafirlere bardakta su ikram edilmesini yanlış bulduğunu söyledi. Bardağın tadının ve kokusunu ne olursa olsun hissettiğini söyleyen Tokel bu durumdan rahatsızlığını gizlemedi. Programın sunucusu da Tokel'e katıldığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O açıklama şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkilere göz atalım 👀
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın