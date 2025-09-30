Fenomen Ala Tokel Bardakta Su İkramının Sınıfsal Olduğunu Öne Sürdü

Sınıfsal kelimesi son yılların popüler kavramlarından. Belli başlı ekonomik sınıfları ayrıştıran tüketim alışkanlarını ve gelenekleri ifade etmekte kullanılan bu kelime son zamanlarda olur olmadık yerlerde kullanılmaya başlandı. Tabii bunun son örneği de sosyal medya fenomeni Ala Tokel.

Tokel ACN Digital etiketli bir röportajında misafirlere bardakta su ikram edilmesini yanlış bulduğunu söyledi. Bardağın tadının ve kokusunu ne olursa olsun hissettiğini söyleyen Tokel bu durumdan rahatsızlığını gizlemedi. Programın sunucusu da Tokel'e katıldığını belirtti.