Karlı Atmosferiyle Öne Çıkan, Son Döneme Damga Vurmuş 15 Film Önerisi
Kış mevsimi sinemada her zaman dramatik, gerilim dolu ya da duygusal hikâyelerin en etkileyici sahnesi olmuştur. Karla örtülü manzaralar, hem görsel hem de duygusal yoğunluk açısından hikâyelere derinlik kazandırır. Bu listede karlı atmosferiyle öne çıkan 15 film önerisi bulacaksınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Midnight Sky (2020)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Arctic (2018)
3. Let It Snow (2020)
4. I’m Thinking of Ending Things (2020)
5. Ashes in the Snow (2018)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Ice Road (2021)
7. Against the Ice (2022)
8. Savage (2018)
9. The Pale Blue Eye (2022)
10. The Northman (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Cold Pursuit (2019)
12. Society of the Snow (2023)
13. Snow Falls (2023)
14. Frozen Ground (2019)
15. Black Crab (2022)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın