onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Karlı Atmosferiyle Öne Çıkan, Son Döneme Damga Vurmuş 15 Film Önerisi

Karlı Atmosferiyle Öne Çıkan, Son Döneme Damga Vurmuş 15 Film Önerisi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.11.2025 - 08:01

Kış mevsimi sinemada her zaman dramatik, gerilim dolu ya da duygusal hikâyelerin en etkileyici sahnesi olmuştur. Karla örtülü manzaralar, hem görsel hem de duygusal yoğunluk açısından hikâyelere derinlik kazandırır. Bu listede karlı atmosferiyle öne çıkan 15 film önerisi bulacaksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Midnight Sky (2020)

1. The Midnight Sky (2020)

Güneş felaketinin ardından yalnız bir bilim insanı, Arktik’teki izole istasyonunda hayatta kalanlarla iletişim kurmaya çalışır. Kar fırtınaları ve dondurucu soğuk, bölgeye erişimi ve kurtarma umutlarını sürekli tehdit eder. Dünya ile bağlantıları kopmuş gökcisminin dönüş yolundaki uzay gemisini uyarmaya çalışırken geçmişine ve pişmanlıklarına dair düşüncelerle yüzleşir.

2. Arctic (2018)

2. Arctic (2018)

Bir uçak kazasının ardından Arktik’te yalnız kalan bir adam, donmuş çölün ortasında hayatta kalmaya çalışır. Kendine güvenli bir kamp kurar, yiyecek ve su bulma çabasıyla günleri geçer. Bir kurtarma helikopteri gelince, kazazedelerle birlikte buzulların arasından tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Kar ve soğuk, hem fiziksel hem psikolojik sınavların sürekli bir parçasıdır.

3. Let It Snow (2020)

3. Let It Snow (2020)

Genç bir snowboardcu, arka ülkede beklenmedik bir kar fırtınasında kaybolur ve hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda kalır. Arama kurtarma ekipleri ve doğanın acımasız koşulları, tehlikenin katmanlarını oluşturur. Yolda karşılaştığı insanlar, hem yardım hem de yeni tehditler anlamına gelir. Karla kaplı dağların yalnızlığı, karakterin sınırlarını zorlar.

4. I’m Thinking of Ending Things (2020)

4. I’m Thinking of Ending Things (2020)

Genç bir kadın karlı bir kırsal bölgeye, erkek arkadaşının ailesinin yanına gitmek üzere yola çıkar. Yolculuk ve aile ziyaretleri sırasında zamanın akışı ve gerçeklik hissi giderek çarpıtılır. Karla örtülü yollar ve soğuk manzara, filmin hafif rahatsız edici atmosferini güçlendirir. İçsel monologlar ve belirsizlikler, karlı çevreyle birlikte izleyiciyi sorgulamaya iter.

5. Ashes in the Snow (2018)

5. Ashes in the Snow (2018)

Genç bir kız ve ailesi, Stalin döneminde Baltık topraklarından Sibirya’ya sürülür. Karla örtülü, bitmek bilmeyen orman ve çorak topraklar, göç yolculuğunu ölümcül hale getirir. Kız, zor koşullar altında sanata olan tutkusunu sürdürmeye çalışır ve bu tutku ona hayatta kalma gücü verir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The Ice Road (2021)

6. The Ice Road (2021)

Kuzeyin buzlu yollarında çalışan kamyon şoförleri, bir maden faciasından kurtulmak için tehlikeli bir sevkiyata çıkar. Kırılgan buz tabakaları ve yoğun tipi, rotayı ölümcül bir sınav haline getirir. Zamanla yarış ve kişisel fedakârlıklar, ekip içindeki gerilimi artırır. Kar ve buzun her kilometresi, hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi hatırlatır.

7. Against the Ice (2022)

7. Against the Ice (2022)

Gerçek bir keşif hikâyesinden uyarlanan film, iki kaşifin Grönland’ın uçsuz bucaksız buzullarında hayatta kalma çabasını anlatır. Sert iklim koşulları, sınırlı kaynaklar ve insan ilişkilerindeki gerilim, yolculuğu gittikçe zorlaştırır. İkili, hem bilimsel bir amaç peşinde hem de birbirlerine tutunarak ilerler.

8. Savage (2018)

8. Savage (2018)

Mt. Baekdu dağının zirvesinde görevli bir polis, şiddetli kar fırtınalarıyla mücadele ederken bir çeteyle karşılaşır. Buzlu dağ yolları ve izole istasyon, tehlikeyi her an artırır. Polis, hem kendi yaşamını hem de masumların güvenliğini korumak için sürekli karar vermek zorunda kalır. Kar ve donmuş arazi, aksiyonun ve gerilimin sürekli bir zeminidir.

9. The Pale Blue Eye (2022)

9. The Pale Blue Eye (2022)

19. yüzyılın başlarında geçen hikâye, kış aylarında West Point akademisinde bulunan soğuk, karla kaplı bir kampüste gelişir. Esrarengiz bir cinayeti araştırmak üzere çağrılan dedektif, genç bir öğrenciyle ortaklık kurar. Karla örtülü araziler ve donmuş gölgeler, soruşturmanın kasvetli tonunu destekler.

10. The Northman (2022)

10. The Northman (2022)

İskandinav mitleri ve intikam temasıyla şekillenen film, Viking döneminin karla kaplı kuzey sahnelerinde geçer. Protagonist, ailesinin yok oluşunun ardından adalet arayışı için zorlu coğrafyayı ve sert iklimi aşar. Buzlu kıyılar, karla örtülü ormanlar ve soğuk gece kamp sahneleri, hikâyenin epik dokusunu besler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Cold Pursuit (2019)

11. Cold Pursuit (2019)

Oğlu öldürülen bir kar küreme aracı operatörü, Rocky Dağları’nda adalet arayışına çıkar. Yoğun tipi ve izole yollar, onu hem doğanın hem de düşmanlarının acımasızlığıyla yüzleştirir. Film boyunca, adalet ve intikam arayışı karlı dağlar üzerinde ilerlerken karakterin psikolojik direnci test edilir.

12. Society of the Snow (2023)

12. Society of the Snow (2023)

Gerçek bir hava kazası sonrası hayatta kalanların hikâyesini anlatan film, And Dağları’nın karla kaplı zirvelerinde geçer. Kurtulanlar, aşırı soğuk, yiyecek kıtlığı ve izole koşullarla başa çıkmak zorunda kalır. Grup dinamikleri, dayanma sınırları ve etik kararlar, hayatta kalma mücadelesinin merkezindedir.

13. Snow Falls (2023)

13. Snow Falls (2023)

Bir kış kasabasındaki arkadaş grubu, şiddetli bir fırtına nedeniyle uzak bir kulübede mahsur kalır. Elektriğin kesilmesi, yiyecek azlığı ve izolasyon, grup içindeki gerginlikleri alevlendirir. Keder ve panik, soğuk gecelerde daha da derinleşir.

14. Frozen Ground (2019)

14. Frozen Ground (2019)

Alaska’nın karlı ve uzak bir kasabasında geçen hikâye, bir polis dedektifi ile kaybolan kadınları araştıran gazeteci etrafında şekillenir. Dondurucu soğuk ve yoğun kar, soruşturmayı hem yavaşlatır hem de gerilimi artırır. Dedektif, suçluyu yakalamak için hem doğayla hem de kasabanın gizli tehditleriyle mücadele eder.

15. Black Crab (2022)

15. Black Crab (2022)

Yakın gelecekteki bir savaşın ortasında, özel bir asker ekibi donmuş bir takımadada gizli bir kargo taşımakla görevlendirilir. Kar fırtınaları, düşman birlikleri ve içsel çatışmalar görevlerini neredeyse imkânsız hale getirir. Donmuş deniz, kaçışsız bir labirent gibi davranır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın