Karlı Atmosferiyle Öne Çıkan, Son Döneme Damga Vurmuş 15 Film Önerisi

Mt. Baekdu dağının zirvesinde görevli bir polis, şiddetli kar fırtınalarıyla mücadele ederken bir çeteyle karşılaşır. Buzlu dağ yolları ve izole istasyon, tehlikeyi her an artırır. Polis, hem kendi yaşamını hem de masumların güvenliğini korumak için sürekli karar vermek zorunda kalır. Kar ve donmuş arazi, aksiyonun ve gerilimin sürekli bir zeminidir.