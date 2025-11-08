Jennifer Lawrence, Robert Pattinson’la Sahnelerinde Neden Samimiyet Koordinatörü İstemediğini Açıkladı

Oyuncu, Robert Pattinson’la çalışırken kendini tamamen güvende hissettiğini vurguladı ve şu sözleri kullandı: “Rob’la kendimi gerçekten güvende hissettim. O bir sapık değil ve Suki Waterhouse’a çok aşık. Çoğunlukla çocuklarımızdan ve ilişkilerden konuşuyorduk. ‘Ondan hoşlandığımı düşünüyor mu?’ gibi garip şeyler olmadı. Biraz olsun böyle bir durum yaşansaydı muhtemelen bir samimiyet koordinatörüm olurdu.”