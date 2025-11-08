Jennifer Lawrence, Robert Pattinson’la Sahnelerinde Neden Samimiyet Koordinatörü İstemediğini Açıkladı
Jennifer Lawrence, yeni filmi Geber Aşkım’ı tanıtırken bu kez filmden çok set ortamıyla gündeme geldi. 35 yaşındaki oyuncu, Robert Pattinson’la çektiği seks sahnelerinde samimiyet koordinatörü kullanmadığını anlattı. Sebebini de partnerine olan güveniyle açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
Lawrence, katıldığı bir programda önce Geber Aşkım’daki rolünden bahsetti ardından da partnerine olan güvenine değindi.
Asıl olarak dikkat çeken ise kimi oyuncuların, yakınlaşma sahnelerinde karşı tarafın istememesi durumunda sinirlenmesiydi.
