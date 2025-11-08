onedio
Jennifer Lawrence, Robert Pattinson'la Sahnelerinde Neden Samimiyet Koordinatörü İstemediğini Açıkladı

Jennifer Lawrence, Robert Pattinson’la Sahnelerinde Neden Samimiyet Koordinatörü İstemediğini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2025 - 18:54

Jennifer Lawrence, yeni filmi Geber Aşkım’ı tanıtırken bu kez filmden çok set ortamıyla gündeme geldi. 35 yaşındaki oyuncu, Robert Pattinson’la çektiği seks sahnelerinde samimiyet koordinatörü kullanmadığını anlattı. Sebebini de partnerine olan güveniyle açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Lawrence, katıldığı bir programda önce Geber Aşkım'daki rolünden bahsetti ardından da partnerine olan güvenine değindi.

Lawrence, katıldığı bir programda önce Geber Aşkım’daki rolünden bahsetti ardından da partnerine olan güvenine değindi.

Oyuncu, Robert Pattinson’la çalışırken kendini tamamen güvende hissettiğini vurguladı ve şu sözleri kullandı: “Rob’la kendimi gerçekten güvende hissettim. O bir sapık değil ve Suki Waterhouse’a çok aşık. Çoğunlukla çocuklarımızdan ve ilişkilerden konuşuyorduk. ‘Ondan hoşlandığımı düşünüyor mu?’ gibi garip şeyler olmadı. Biraz olsun böyle bir durum yaşansaydı muhtemelen bir samimiyet koordinatörüm olurdu.”

Asıl olarak dikkat çeken ise kimi oyuncuların, yakınlaşma sahnelerinde karşı tarafın istememesi durumunda sinirlenmesiydi.

Asıl olarak dikkat çeken ise kimi oyuncuların, yakınlaşma sahnelerinde karşı tarafın istememesi durumunda sinirlenmesiydi.

Lawrence, şu sözlere yer verdi: “Pek çok erkek oyuncu onlarla yatmak istemezseniz kızıyor ve sonrasında cezalandırma başlıyor. O öyle değildi.”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
