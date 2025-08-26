Kaosun Anatomisi Dizisinin Konusu, Oyuncu Kadrosu, Yayınlanma Tarihi ve Tüm Detaylar

Kaosun Anatomisi’nde olaylar genç ve idealist bir doktor olan Ozan’ın etrafında dönüyor. Ozan’ın hayatı, ablasının bir suç örgütü tarafından öldürülmesiyle altüst oluyor. Bu acı olaydan sonra kendini adeta karanlık bir dünyanın tam ortasında buluyor. Bir yanda hayat kurtarmaya adanmış mesleği, diğer yanda Türkiye’nin en güçlü suç liderlerinden Kenan’ın sert ve tehlikeli dünyası… Ozan, ablasının intikamını almak isterken hem kendi vicdanıyla hem de yepyeni bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalıyor.