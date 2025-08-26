onedio
Kaosun Anatomisi Dizisinin Konusu, Oyuncu Kadrosu, Yayınlanma Tarihi ve Tüm Detaylar

dizi
26.08.2025 - 13:03

İlk fragmanıyla dikkatleri üstüne çeken dizi Kaosun Anatomisi, HBO Max üzerinden yayına girecek. Dizinin yayın tarihinin de belli olmasıyla dizinin konusu ve oyuncu kadrosu daha fazla merak konusu olmaya başladı.

Kaosun Anatomisi Konusu

Kaosun Anatomisi’nde olaylar genç ve idealist bir doktor olan Ozan’ın etrafında dönüyor. Ozan’ın hayatı, ablasının bir suç örgütü tarafından öldürülmesiyle altüst oluyor. Bu acı olaydan sonra kendini adeta karanlık bir dünyanın tam ortasında buluyor. Bir yanda hayat kurtarmaya adanmış mesleği, diğer yanda Türkiye’nin en güçlü suç liderlerinden Kenan’ın sert ve tehlikeli dünyası… Ozan, ablasının intikamını almak isterken hem kendi vicdanıyla hem de yepyeni bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Kaosun Anatomisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Başrolde, idealist doktor Ozan karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz var. Ozan’ın duygusal dünyasında önemli bir yere sahip olan Elif’i ise Serra Arıtürk canlandırıyor. Dizinin karanlık tarafını temsil eden suç lideri karakterinde Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları karşımıza çıkıyor; hikâyedeki en sert ve gizemli figürlerden biri onlar. Adalet arayışında sistemin temsilcisi olarak görülen karakterde İlker Kızmaz dikkat çekiyor. Ayrıca Meriç Rakalar, Beyti Engin, Deniz Barut, Onur Yalçınkaya, Derin Beşikçioğlu ve Yüksel Aksu gibi pek çok başarılı oyuncu da farklı rollerle hikâyede yer alıyor.

Kaosun Anatomisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Bölüm sayısı henüz tam açıklanmasa da dizi çoğu platformda 1 sezon olarak görünüyor. Bazı kesin olmayan kaynaklar da 2. sezonun 20 bölümden oluşacağına dair bilgiler vermiş.

Kaosun Anatomisi Ne Zaman Başlayacak?

Dizi 26 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

Kaosun Anatomisi Hangi Platformda?

Diziyi yalnızca HBO Max platformu üzerinden izleyebileceğiz.

Kaosun Anatomisi Benzeri Diziler

Kaosun Anatomisi dizisinin konusunu beğenenler için: Masum, Bozkır, Alef, Fatma, Dip, Yaşamayanlar, Gangs Of London, Suburra: Blood on Rome.

